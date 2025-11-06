La Escuela de Arte y Diseño de Soria ofrece una nueva edición de 'Únicos'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León organizó este miércoles una nueva edición de las jornadas ‘Únicos’ en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), cuyo objetivo acercar al alumnado a profesionales de reconocido prestigio, impulsando su espíritu emprendedor y la generación de nuevas oportunidades en el sector.

Esta iniciativa, consolidada como una de las más innovadoras en el ámbito de la artesanía y la creación artística, cumple ya su décima edición, «un arreglo para todos los alumnos», destacó la directora del centro, Gloria Rubio, recalcando la importancia de que los alumnos conozcan las experiencias de profesionales y decidan «lo que quieren ser de mayores», aunque algunos ya lo sean, matizó.

La edición contó con la participación de la ilustradora Cinta Arribas, con una destacada trayectoria en el ámbito editorial y gráfico, y de la fotógrafa Susana Girón, especializada en proyectos documentales y narrativos. Ambas presentaron sus trabajos en sendas ponencias durante la mañana y dirigieron talleres prácticos con los estudiantes por la tarde.

En la apertura de la jornada estuvieron presentes también la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, el director gerente de Foacal, Félix Sanz, y el director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo.

El proyecto ‘Únicos’, impulsado por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta, vincula directamente a las escuelas de Arte con los profesionales y empresas relacionadas con los oficios artísticos. Desde su creación, ha destacado por promover la creatividad, el emprendimiento y la retención del talento joven en la Comunidad.

Cada edición de las jornadas se desarrolla de forma coordinada entre los equipos directivos de las nueve escuelas de Arte de Castilla y León, generando un espacio de encuentro entre la educación artística y el sector profesional. En esta ocasión, las actividades se agrupan bajo el título ‘Poiesis’, término griego que significa ‘creación’ o ‘producción’, y que simboliza el proceso artístico entendido como una forma de conocimiento, juego y descubrimiento.