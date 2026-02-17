Doce horas con Antonio Machado: el Instituto alberga una lectura ininterrumpida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Antonio Machado volverá a la vida durante 12 horas en el Instituto de Soria al que da nombre. Una lectura ininterrumpida y abierta a la ciudadanía permitirá disfrutar y honrar la obra del poeta sevillano tan vinculado a Soria.

El próximo lunes 23 de febrero, el IES Antonio Machado, el Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Amigos del Instituto Machado organizan una lectura ininterrumpida de la obra de Antonio Machado que se desarrollará entre las 9.00 y las 21.00 horas en el aula que lleva el nombre del poeta en el Instituto.

Durante doce horas consecutivas, la obra machadiana volverá a escucharse en el espacio donde impartió clase, convirtiendo el aula en un lugar de encuentro en torno a la literatura, la memoria y el legado cultural vinculado a Soria.

Código QR con el que se puede formalizar la participación en la lectura de Antonio Machado.HDS

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la participación del alumnado del instituto y, a partir de la tarde, se abrirá a la ciudadanía, invitando a asociaciones culturales, colectivos sociales, entidades vecinales y personas a título individual a sumarse a esta iniciativa y poner voz a los textos del poeta.

La propuesta busca mantener vivo el vínculo entre Soria y la figura de Antonio Machado, promoviendo un acto abierto, y participativo en el que cualquier persona pueda formar parte de este homenaje colectivo.