Doce horas con Antonio Machado: el Instituto alberga una lectura ininterrumpida

El próximo lunes en centro, el Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Amigos del Instituto Machado organizan un acto abierto a la participación ciudadana

Detalle del cartel anunciador de la lectura ininterrumpida en el Instituto Antonio Machado.

Antonio Machado volverá a la vida durante 12 horas en el Instituto de Soria al que da nombre. Una lectura ininterrumpida y abierta a la ciudadanía permitirá disfrutar y honrar la obra del poeta sevillano tan vinculado a Soria.

El próximo lunes 23 de febrero, el IES Antonio Machado, el Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Amigos del Instituto Machado organizan una lectura ininterrumpida de la obra de Antonio Machado que se desarrollará entre las 9.00 y las 21.00 horas en el aula que lleva el nombre del poeta en el Instituto.

Durante doce horas consecutivas, la obra machadiana volverá a escucharse en el espacio donde impartió clase, convirtiendo el aula en un lugar de encuentro en torno a la literatura, la memoria y el legado cultural vinculado a Soria.

Código QR con el que se puede formalizar la participación en la lectura de Antonio Machado.

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la participación del alumnado del instituto y, a partir de la tarde, se abrirá a la ciudadanía, invitando a asociaciones culturales, colectivos sociales, entidades vecinales y personas a título individual a sumarse a esta iniciativa y poner voz a los textos del poeta.

La propuesta busca mantener vivo el vínculo entre Soria y la figura de Antonio Machado, promoviendo un acto abierto, y participativo en el que cualquier persona pueda formar parte de este homenaje colectivo.

