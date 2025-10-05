En imágenes: Soria recrea el acto en el que Antonio Machado fue nombrado hijo adoptivo

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
Multitud de sorianos se reunieron para recordar al poeta y recrearon la imagen que se realizó cuando el poeta fue nombrado hijo adoptivo.
El intérprete de Antonio Machado agradeció el cariño, tal y como lo hizo el propio poeta en 1932. El acto también contó con las palabras de Juan Antonio Gómez Barrera y Carlos Martínez.
Homenaje a Antonio Machado en las escalinatas a San Saturio
