En imágenes: Soria recrea el acto en el que Antonio Machado fue nombrado hijo adoptivo

Soria rindió un emotivo homenaje a Antonio Machado tras la misa de San Saturio en el 93º aniversario de su nombramiento como hijo adoptivo

Mario Tejedor
Soria

Multitud de sorianos se reunieron para recordar al poeta y recrearon la imagen que se realizó cuando el poeta fue nombrado hijo adoptivo. 

El intérprete de Antonio Machado agradeció el cariño, tal y como lo hizo el propio poeta en 1932. El acto también contó con las palabras de Juan Antonio Gómez Barrera y Carlos Martínez. 

El acto se produjo tras la misa en la ermita

El acto se produjo tras la misa en la ermitaMARIO TEJEDOR

Homenaje a Antonio Machado en las escalinatas a San Saturio

