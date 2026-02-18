Teatro inclusivo de la ONCE en el Campus (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
El Grupo de Teatro “Bambalinas” de la Delegación Territorial de la ONCE en Valladolid, con 81 años de trayectoria se considera el grupo decano de los cuadros teatrales de la ONCE en el panorama nacional.
La obra Fundido a negro se ha representado en el Campus Duques de Soria y muestra el proceso de varias personas en su tránsito por la discapacidad visual. Se enmarca en la conmemoración de los 40 años del Campus de Soria.
Fundido a negro, una obra de Bambalinas
