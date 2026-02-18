Heraldo-Diario de Soria

Teatro inclusivo de la ONCE en el Campus (fotos)

La actividad se engloba dentro de las celebraciones de los 40 años del Campus de Soria

El grupo de teatro inclusivo de la ONCE sobre las tablas del Salón de actos del Campus

El grupo de teatro inclusivo de la ONCE sobre las tablas del Salón de actos del CampusMARIO TEJEDOR

El Grupo de Teatro “Bambalinas” de la Delegación Territorial de la ONCE en Valladolid, con 81 años de trayectoria se considera el grupo decano de los cuadros teatrales de la ONCE en el panorama nacional. 

La obra Fundido a negro se ha representado en el Campus Duques de Soria y muestra el proceso de varias personas en su tránsito por la discapacidad visual. Se enmarca en la conmemoración de los 40 años del Campus de Soria.

