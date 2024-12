La ONCE en Soria celebra Santa Lucía

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La ONCE en Soria conmemora este viernes Santa Lucía, patrona de las personas ciegas, con el reto de seguir creciendo, al igual que todo el grupo social de esta organización, que nació precisamente un 13 de diciembre. Dirigida por Alberto Pareja Gallegos, la delegación en Soria celebrará la festividad durante el fin de semana en la capital, uno de los núcleos con vendedores, además de los siguientes municipios: Almazán, Medinaceli, Arcos, Covaleda, Ólvega, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Langa y San Leonardo de Yagüe.

La ONCE cuenta en la provincia de Soria con 32 vendedores, agentes a pie de calle que venden el tradicional cupón u otros productos. Hay siete kioscos. Además, contabiliza 105 afiliados, personas con discapacidad visual o ceguera total.

En Castilla y León la organización registra 2.704 trabajadores, que desarrollan su labor en las diferentes provincias de la comunidad.

La organización conmemora la festividad con el hito de haber superado por primera vez en su historia los 75.000 trabajadores en el conjunto del país, de los cuales el 60% son personas con discapacidad y un 44% mujeres, según la entidad.

El delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y la presidenta del Consejo Territorial, Araceli de las Heras, han destacado que hoy en día "es difícil encontrar a alguien que rechace la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda integrarse perfectamente en el mercado laboral".

Esfuerzo "Ha costado mucho, muchos años, muchas campañas de comunicación y concienciación, mucho trabajo de nuestros profesionales para convencer de que este modelo, único en el mundo, es posible y es una realidad”.

Bajo el lema La Ilusión se trabaja, los 75.000 trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE, además de las personas ciegas afiliadas a la organización, más de 71.000 -de ellas 4.200 en Castilla y León- han querido mostrar su agradecimiento a la ciudadanía española por su confianza y complicidad para alcanzar este logro, que se apoya en el acceso al empleo como verdadera palanca de inclusión.

“Este logro es de toda la ciudadanía española que, apoyándonos durante más de ocho décadas, ha conseguido su auto-transformación en una sociedad mejor, más de todas y para todas las personas, sean como sean, vengan de donde vengan, con y sin discapacidad”, han destacado.

La entidad, que nació en 1938, entiende que "la efectividad de su modelo social y empresarial inclusivo, único en el mundo, se ha consolidado", lo que genera valor para la ciudadanía con toda su actuación. En un comunicado, ensalza que "el acceso al mercado laboral es el mejor testimonio y acreditación de la capacidad de las personas de contribuir con esfuerzo, dedicación y compromiso a la mejora de la sociedad, además de para la propia motivación y autoestima".

Historia

La ONCE nació el 13 de diciembre de 1938 cuando un grupo de personas ciegas, herederas de las primeras asociaciones de ciegos en España de finales del siglo XIX y principios del XX, se unieron para tomar una decisión que marcó la historia y el devenir de las personas ciegas y con discapacidad en España. Rechazaron una pensión y pidieron un trabajo. Ahí está la clave de entonces, y de ahora: el empleo como herramienta de normalización y de inclusión.

Grupo Social ONCE (la suma de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) trabaja desde hace casi nueve décadas "para crear un modelo socioeconómico capaz de demostrar que la incorporación masiva y la aportación de estas personas a las empresas y a la sociedad en general es una opción absolutamente innegociable en los tiempos que corren".

Empleo

ONCE sostiene que el empleo no es un medio para alcanzar algo, "sino que el empleo, generar un puesto de trabajo, especialmente para una persona con discapacidad, se constituye como un fin, un objetivo a lograr, lo que le hace estar presente en muchas áreas económicas, especialmente en aquellas en que las que se requiere mano de obra intensiva, siempre bajo el prisma de la rentabilidad", agregan.

De los más de 75.000 trabajadores y trabajadoras que actualmente componen la plantilla del Grupo, más de 22.000 lo hacen en la gestión y venta de productos de lotería social, segura y responsable; 11.000 personas trabajan en limpieza y medio ambiente; unos 10.500 operan en los sectores industrial y automoción; alrededor de 7.000 lo hacen en el sector textil, especialmente lavanderías industriales; otros 6.500 trabajadores y trabajadoras dependen del sector de servicios a empresas, 6.000 en seguridad, 4.500 más trabajan en contact center y 2.000 en turismo, básicamente hoteles; además, más de 3.000 se dedican a prestación de servicios sociales a personas con discapacidad; 1.300 en atención a personas mayores, mientras que unos 500 operan en retail; 400 en consultoría; 200 en economía circular y unas 300 personas en servicios globales.