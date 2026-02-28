Fotos: El Conservatorio celebra el encuentro FlautaCyL con más de un centenar de instrumentistas

Más de un centenar de instrumentistas durante el fin de semanaMARIO TEJEDOR

Más de un centenar de alumnos de Flauta de la Comunidad se congregan en el Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca durante el X Encuentro de Flautas de Castilla y León, FlautaCyL.

El encuentro finalizará con un gran concierto en el auditorio del Conservatorio donde se podrá escuchar a los alumnos y profesores de flauta de los conservatorios profesionales de música de Soria, Palencia, Valladolid, Astorga, Ávila, Ponferrada y Zamora.