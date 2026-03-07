Christina Rosenvinge protagoniza un concierto íntimo y poderoso en Soria

Música, pensamiento y feminismo para abrir la IX Edición.MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Christina Rosenvinge, referente indiscutible de la música española por su solidez y singularidad, protagonizó ayer en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia el recital de apertura de la novena edición de MujeresDoc (Festival Internacional de Cine Documental Feminista), certamen organizado por el Ayuntamiento de Soria y la ONG Mujeres del Mundo.

El concierto, integrado en la campaña municipal ‘Elige tu invierno’, ofreció un recorrido íntimo y rotundo a través de un repertorio que entrelaza sensibilidad, pensamiento crítico y perspectiva feminista.

Se trató de un directo marcado por la elegancia y la emoción, donde la palabra y la música establecieron un diálogo profundo. Según la organización, esta apertura sintoniza «plenamente con el espíritu de MujeresDoc», al reivindicar «la creación femenina desde la madurez, la libertad y la coherencia artística». En esta ocasión, Rosenvinge presentó ‘Los Versos Sáficos’, proyecto que reúne las composiciones creadas para la obra teatral Safo e incluye dos piezas inéditas: ‘Pajarita’ y ‘Contra la lírica’.