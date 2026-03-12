La obra de teatro que cierra la Audiencia a un cuarto de su aforo para un espectáculo intimista

Un homenaje a la memoria, y a aquellas personas olvidadas a las que nadie llevó floresMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Olvido Flores rescata el drama de la troupe del Circo Anastasini, cuyo mayor pecado fue montar su carpa el día en que estalló la guerra civil española en Lodosa, Navarra. Una obra sobre los desaparecidos, el recuerdo y el valor de un oficio consagrado a la magia, los sueños y las risas compartidas. El espectáculo se ofreció en dos sesiones con aforo muy limitado para poder sentir la obra de manera íntima pues fue concebido para realizarse dentro de una caravana habilitada para acoger a una veintena de espectadores.

El Circo Anastasini, una troupe de más de 50 artistas hacía su gira por el norte de España. Olvido Flores, que ayer hizo sesión doble teatro del Palacio de la Audiencia, acercó los testimonios de las personas que vivieron los acontecimientos sucedidos en Lodosa en julio de 1936 y que todavía guardan el recuerdo. Lo que contaron es que algunos fueron fusilados y que al resto les obligaron a entretener a la tropa. Mediante el lenguaje de los objetos, la narradora Olvido Flores rememoró una historia de poesía, circo y guerra, a modo de homenaje a la memoria y a los que nadie llevó flores.