Blaubereen, el Holocausto del campo de Auschwitz y la banalidad del mal

Esta obra supone el cierre a la temporada cultural de inviernoMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria cierra con Blaubereen la programación cultural de invierno con un reparto estelar formado por Clara Alvarado, Víctor Clavijo, Nacho López, Irene Maquieira, María Pascual, Paloma Porcel y Eric de Loizaga. Con textos de Moises Kaufmanc y Amanda Gronich, la dirección de Sergio Peris-Mencheta (quien barajó una superproducción de Numancia en Hollywood), y la producción de Barco Pirata y Producciones Teatrales Contemporáneas, el texto de esta obra fue finalista en los Premios Pulitzer de Teatro 2024.

La trama se centra en un álbum de fotos de la Segunda Guerra Mundial nunca antes vistas que son enviadas a Rebecca Erbelding, la directora de archivos del Museo del Holocausto de los Estados Unidos. Las fotos muestran a los oficiales que administraban Auschwitz, el campo de concentración más letal en la historia de la humanidad.

A medida que Rebecca se sumerge en estas imágenes, una historia sorprendente sale a relucir: ¿cómo vivimos una vida cotidiana al lado de un campo de exterminio? Pronto, las imágenes empiezan a aparecer en las primeras páginas de periódicos alrededor del mundo.

En Alemania, un empresario ve las fotos en internet y reconoce a su abuelo en una de ellas. Esto lo lleva a una jornada de descubrimiento que lo llevará a conocer a otros descendientes de nazis y a tener que enfrentarse con el pasado de su familia. Blaubereen cuenta la historia de estas fotografías, lo que nos revelan sobre el holocausto, y lo que nos revelan sobre nuestra humanidad.

Los espectadores del Palacio de la Audiencia pudieron explorar cómo los perpetradores de la violencia vivían con aparente normalidad, combinando picnics y música con el exterminio, explorando la «banalidad del mal». Una experiencia sin duda conmovedora y reflexiva sobre la memoria histórica.