La Joven Orquesta de Soria y la Federación de Coros de Navarra ofrecen un concierto en la concatedral de San Pedro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria presentó un proyecto musical que une a la Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS) y a la Federación de Coros de Navarra en una iniciativa que refuerza los lazos culturales entre ambos territorios y pone en valor la colaboración entre formaciones musicales de referencia.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo Urtasun, destacó que se trata de “un proyecto muy especial que consigue unir y poner en diálogo a dos formaciones de referencia”, y subrayó que “las alianzas culturales son mucho más que un concierto; son encuentro de territorios, ampliar la mirada y generar red”.

El presidente de la Federación de Coros de Navarra, Carlos Gorricho, explicó que esta iniciativa supone “un encuentro que va mucho más allá de lo artístico”, ya que reúne a músicos de distintas procedencias en torno a un proyecto común. La propuesta contará con cerca de 80 coralistas procedentes de distintos coros federados de Navarra, además de cuatro solistas profesionales y más de 50 músicos de la orquesta soriana, configurando un gran formato coral-sinfónico.

“Lo más importante es unir dos provincias diferentes. La música y las notas nos unen”, señaló Gorrichu. El programa incluye dos obras destacadas del repertorio sacro: como la misa de la coronación, de Wolfgang Amadeus Mozart y la misa de difuntos (Réquiem), de Hilarión Eslava.

Una oportunidad artística y formativa para la JOSS

El director titular y presidente de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, Adrián Hernández, destacó el valor del proyecto para los músicos. “Es un proyecto muy enriquecedor para la orquesta, para la institución y para los músicos” , indicó al subrayar la relevancia de abordar este repertorio manifestando que “no todos los días una orquesta tiene la oportunidad de interpretar una obra de Mozart junto a una gran formación coral y, además, recuperar música tan importante como la de Hilarión Eslava”.

Asimismo, puso en valor el carácter inédito de la propuesta. “Nunca la joven orquesta había interpretado una obra de Eslava y lo hemos afrontado con una ilusión enorme”, precisó. El concierto, que acogerá la concatedral, estará dirigido por Jesús Echeverría, director de reconocido prestigio, cuya participación supone también “una experiencia muy enriquecedora” para la formación soriana.

Desde la organización se ha destacado igualmente la relevancia de actuar en el Auditorio Baluarte de Pamplona, uno de los espacios escénicos más importantes del norte de España, lo que supone un hito para la Joven Orquesta Sinfónica de Soria.

El proyecto nace con vocación de continuidad y con el objetivo de consolidar una red de colaboración cultural entre territorios. Desde el Ayuntamiento de Soria se reiteró el compromiso con este tipo de iniciativas que fortalecen el tejido cultural y generan nuevas oportunidades para artistas y públicos, consolidando a la ciudad como un referente en programación musical y cooperación institucional.