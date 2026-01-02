El Ayuntamiento de Soria abre la inscripción para los Encuentros de Jazz y Música Moderna

Cartel de los encuentros de Jazz y Música Moderna de Soria.AYUNTAMIENTO DE SORIA

Soria acogerá una nueva edición de los Encuentros de Jazz y Música Moderna, una propuesta formativa consolidada que se desarrollará entre los meses de febrero, marzo y abril de 2026, y que destaca por la calidad artística y pedagógica de su profesorado, integrado por músicos con amplia experiencia profesional y docente en el ámbito del jazz y las músicas modernas.

El programa, para el que se han abierto inscripciones, se estructura en seis sesiones presenciales, repartidas en tres fines de semana, los días 7 y 8 de febrero, 21 y 22 de marzo, y 18 y 19 de abril. El horario será los sábados de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.30 a 13.30 horas, informa Europa Press.

Los encuentros están dirigidos a cantantes e instrumentistas de todos los niveles y se plantean como un proceso formativo continuo, en el que cada sesión se apoya en la anterior.

Este enfoque permite trabajar de manera progresiva la técnica, el repertorio, la improvisación y la interpretación en grupo, fomentando además una experiencia musical compartida y de alto valor pedagógico.

El profesorado de esta edición estará compuesto por Aurora Arteaga Álvarez (voz y coordinación), Javier Callén Salazar (bajo y contrabajo), Javier Campos Baranda (vientos) y Antón Troya Cubillo (guitarra).

La programación de los encuentros incluye talleres de instrumento, teoría musical, improvisación y aprendizaje de repertorio, combos y agrupaciones, audiciones guiadas, y sesiones gratuitas y abiertas al público dedicadas a la escucha comentada de discos representativos del jazz.

El plazo de inscripción ya está abierto y puede realizarse a través de la web de la Agenda Cultural, donde se encuentra disponible el formulario correspondiente a los Encuentros Formativos de Jazz y Música Moderna en Soria 2026.