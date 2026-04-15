Un crudo soliloquio feminista de Anabel Alonso en Soria

Una tragicomedia basada en la obra literaria de Simone de BeauvoirMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Heidi Steinhardt dirige esta obra en la que Anabel Alonso interpreta a Murielle en una tragedia como solo la actriz española sabe hacer: lo perdido, lo arrebatado, el fracaso y la soledad la han dejado fuera de juego, deambulando en un limbo donde todavía se debate entre la supervivencia y la muerte. Su tragedia le ha hecho trizas su autoestima como mujer, como esposa, como madre y como hija, creando un personaje siempre en pena; no solo no descansa, liberando un discurso frontal para justificar sus actos.

En este monólogo Anabel Alonso, acostumbrada a la comedia, pero excelsa en este papel, saca a relucir la profundidad psíquica de su protagonista que, sin desdeñar su característico humor, aún tiene la valentía de gritar al mundo su enojo por la falta de justicia social-divina para con su vida.

La producción de LAZONA forma parte de la campaña municipal primaveral que traerá a otros nombres conocidos de la cultura nacional como Joaquín Reyes y Pedro Guerra.