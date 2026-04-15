Un crudo soliloquio feminista de Anabel Alonso en Soria

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
15.04.2026 | 07:28
Actualizado:
15.04.2026 | 07:28
Heidi Steinhardt dirige esta obra en la que
Anabel Alonso interpreta a Murielle en una tragedia como solo la actriz española sabe hacer: lo perdido, lo arrebatado, el fracaso y la soledad la han dejado fuera de juego, deambulando en un limbo donde todavía se debate entre la supervivencia y la muerte. Su tragedia le ha hecho trizas su autoestima como mujer, como esposa, como madre y como hija, creando un personaje siempre en pena; no solo no descansa, liberando un discurso frontal para justificar sus actos.
En este monólogo Anabel Alonso, acostumbrada a la comedia, pero excelsa en este papel,
saca a relucir la profundidad psíquica de su protagonista que, sin desdeñar su característico humor, aún tiene la valentía de gritar al mundo su enojo por la falta de justicia social-divina para con su vida.
La producción de LAZONA forma parte de la
campaña municipal primaveral que traerá a otros nombres conocidos de la cultura nacional como Joaquín Reyes y Pedro Guerra.
Una tragicomedia basada en la obra literaria de Simone de Beauvoir MARIO TEJEDOR
Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia
Una tragicomedia basada en la obra literaria de Simone de Beauvoir MARIO TEJEDOR
Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia
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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia
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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia
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