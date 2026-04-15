Heraldo-Diario de Soria

Teatro

Un crudo soliloquio feminista de Anabel Alonso en Soria

‘La mujer rota’ sobre las tablas del Palacio de la Audiencia, una obra de Simone de Beauvoir interpretada por Anabel Alonso

Una tragicomedia basada en la obra literaria de Simone de Beauvoir

Una tragicomedia basada en la obra literaria de Simone de BeauvoirMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

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Heidi Steinhardt dirige esta obra en la que Anabel Alonso interpreta a Murielle en una tragedia como solo la actriz española sabe hacer: lo perdido, lo arrebatado, el fracaso y la soledad la han dejado fuera de juego, deambulando en un limbo donde todavía se debate entre la supervivencia y la muerte. Su tragedia le ha hecho trizas su autoestima como mujer, como esposa, como madre y como hija, creando un personaje siempre en pena; no solo no descansa, liberando un discurso frontal para justificar sus actos.

En este monólogo Anabel Alonso, acostumbrada a la comedia, pero excelsa en este papel, saca a relucir la profundidad psíquica de su protagonista que, sin desdeñar su característico humor, aún tiene la valentía de gritar al mundo su enojo por la falta de justicia social-divina para con su vida. 

La producción de LAZONA forma parte de la campaña municipal primaveral que traerá a otros nombres conocidos de la cultura nacional como Joaquín Reyes y Pedro Guerra.

Una tragicomedia basada en la obra literaria de Simone de Beauvoir

Una tragicomedia basada en la obra literaria de Simone de BeauvoirMARIO TEJEDOR

Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

Una tragicomedia basada en la obra literaria de Simone de Beauvoir

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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Anabel Alonso es Muriele en las tablas de la Audiencia

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