Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical (fotos)

El Aula Magna Tirso de Molina acogió el Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical de la JOSS a beneficio de Fundación Cepaim, un concierto a favor de la organización donde las diversas bandas de la Escuela de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria dan una muestra del talento que acogen sus aulas.

Duranta la mañana se pudo disfrutaremos de la música de la Orquesta de Guitarras, Orquestita de Cuerda, Coro de Pequeños, Coro de Adultos, Banda Juvenil y de la Banda de Adultos de la Escuela Enclave Musical.

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical

El talento de la JOSS da un concierto a favor de CEPAIMMARIO TEJEDOR Concierto de Agrupaciones de la Escuela Enclave Musical