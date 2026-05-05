Exposición de trajes regionales hechos a mano: si no la viste te la mostramos en fotos

La muestra complementa las actividades del Día de Castilla y León en el barrio El CalaverónSKYLINE

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Con motivo de la celebración del Día de Castilla y León, la asociación vecinal del barrio del Calaverón preparó una exposición que recoge una cuidada selección de trajes regionales elaborados de forma artesanal. Esta muestra puso en valor el trabajo manual y el saber tradicional que se esconde detrás de cada prenda, ofreciendo al visitante una visión amplia de la riqueza y diversidad del vestuario popular.

En la exposición se pueden contemplar distintas técnicas de bordado, tipos de tejidos y una gran variedad de colores y diseños que reflejan la creatividad y el estilo propio de cada época y lugar. Más allá de su belleza estética, estos trajes representan una parte esencial del patrimonio cultural soriano, ya que están estrechamente ligados a las costumbres, celebraciones y formas de vida de generaciones pasadas.

El antiguo convento, o cuartel, de Santa Clara luce como nuevo centro cultural desde hace casi tres años y ya a albergado multitud de exposiciones de diversa índole, convirtiéndose en un punto de encuentro fundamental en la vida cultural de la ciudad. Actualmente permanece abierto de martes a sábado de 12 h a 14 h y de 19 h a 21 h, los domingos de 12 h a 14 h y lunes cerrado.