El Museo provincial del Traje Popular, de Morón, se internacionaliza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria colabora en la sexta edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, promovido por la Diputación de Zamora, con la participación del Museo Provincial del Traje Popular de Morón de Almazán. Este certamen, organizado por la asociación La Morana, cuenta además con el respaldo del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y otras entidades culturales.

El festival, que este año se presenta bajo el título Collectio Indufest, ha arrancado este jueves en Zamora con la apertura de la exposición Galería de las Maravillas en el Teatro Ramos Carrión. En esta muestra, el Museo Provincial del Traje Popular de Morón de Almazán participa con cuatro trajes representativos de la provincia de Soria, contribuyendo a dar visibilidad al patrimonio textil soriano dentro de un contexto internacional.

La presencia de Soria en este evento no se limita a la exhibición estética, sino que supone un reconocimiento al trabajo de conservación, investigación y difusión del patrimonio etnográfico que se desarrolla desde el Museo Provincial del Traje Popular, impulsado por la Diputación de Soria, informan fuentes de la institución. Esta labor ha permitido recuperar, documentar y poner en valor la riqueza y diversidad de la indumentaria tradicional de la provincia.

En la exposición celebrada en Zamora se han presentado cuatro trajes representativos de la provincia de Soria que reflejan la diversidad y evolución de su indumentaria tradicional:

El traje de mudar de las Tierras de Berlanga , perteneciente a la familia Lope Antón y fechado en la primera mitad del siglo XX, compuesto por calzón, chaqueta y chaleco —en paño negro y terciopelo— junto a la característica camisa de lienzo y el pañuelo a la cabeza.

, perteneciente a la familia Lope Antón y fechado en la primera mitad del siglo XX, compuesto por calzón, chaqueta y chaleco —en paño negro y terciopelo— junto a la característica camisa de lienzo y el pañuelo a la cabeza. El traje de serrana de la Ribera del Duero , procedente de Langa de Duero y datado entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, un conjunto femenino de gala con manteo decorado, jubón de terciopelo ricamente ornamentado, delantal y elementos singulares como el lazo del moño.

, procedente de Langa de Duero y datado entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, un conjunto femenino de gala con manteo decorado, jubón de terciopelo ricamente ornamentado, delantal y elementos singulares como el lazo del moño. La Piñorra de los pinares de Urbión , originaria de Vinuesa, también de entre finales del XIX y principios del XX, considerada hoy traje ritual y regional, con sayas rojas, jubones evolucionados, mantones y joyería característica como los “siguemepollos”.

, originaria de Vinuesa, también de entre finales del XIX y principios del XX, considerada hoy traje ritual y regional, con sayas rojas, jubones evolucionados, mantones y joyería característica como los “siguemepollos”. El traje del páramo de Villaciervos, una reproducción de originales del siglo XIX elaborada por el Grupo de Danzas Sorianas, que muestra el vestir “al estilo del país” con lanas pardas, lienzos de cáñamo y la emblemática capa blanca de tradición pastoril.

Además, la Diputación participará el próximo 9 de mayo en la pasarela del festival junto a la Asociación La Tarabilla, Ad Ecclesia y el Grupo de Danzas Sorianas. En esta ocasión, la propuesta se centrará en el vestir popular de las tierras ribereñas del Duero a su paso por la provincia de Soria, mostrando la evolución, variedad y singularidad de estas indumentarias.

El río Duero actuará como eje vertebrador del territorio soriano, configurando paisajes y modos de vida diversos que han influido directamente en las formas de vestir tradicionales. Desde su nacimiento, entre pinares, hasta su avance por vegas agrícolas y zonas de viñedo, el entorno ha condicionado los materiales, los usos y la estética de las prendas. En las zonas altas del Duero, especialmente en los pinares, donde destacan las conocidas galas de Piñorra, que sirvieron de base para la configuración del traje regional durante el siglo XX.

Estas vestimentas han perdurado como atuendo ceremonial y continúan presentes en celebraciones como la Pinochada de Vinuesa, donde mantienen su carácter identitario. No obstante, el paso del tiempo ha introducido cambios significativos en sus elementos, sustituyendo piezas tradicionales por otras adaptadas a las modas contemporáneas, tanto en tejidos como en adornos.

A medida que el río avanza hacia el oeste, se conservan en diferentes zonas vestigios de formas de vestir más arcaicas. En valles, sierras y páramos, estas indumentarias llamaron ya la atención de viajeros del siglo XIX, como los hermanos Bécquer, quienes dejaron testimonio de estos atuendos tradicionales que, incluso entonces, comenzaban a desaparecer. Prendas como los trajes de pardo, las monteras o los calzones forman parte de este legado documentado gracias a trabajos de investigación de campo.

En el entorno de Almazán, la riqueza agrícola y comercial se refleja en una indumentaria más elaborada, con tejidos de calidad como sedas, terciopelos o panas finas, así como en el uso de mantones y pañuelos decorados. La proximidad con Aragón y el desarrollo de las comunicaciones, especialmente con la llegada del ferrocarril, favorecieron el intercambio de influencias textiles y estilísticas.

En localidades como Berlanga de Duero pervivieron hasta fechas recientes formas tradicionales de vestir, como el uso del calzón en hombres mayores, manteniendo prácticas que en otros lugares ya habían desaparecido.

En estas zonas, la indumentaria festiva se caracteriza por una mayor riqueza decorativa, con sayas adornadas, galones metálicos y combinaciones de colores más elaboradas.

En la Tierra del Burgo, algunos pueblos conservaron hasta bien entrado el siglo XX elementos propios del vestir serrano, con prendas como chalecos de pana bordados, guardapiés plegados o jubones cortos. Esta pervivencia responde a factores sociales y económicos que permitieron mantener tradiciones más antiguas durante más tiempo.

Por otro lado, también se desarrollaron trajes más ricos y complejos, conocidos como “de serrana”, caracterizados por su confección conjunta y su abundante decoración con elementos metálicos. Estas piezas, elaboradas por sastres locales con materiales de calidad, estaban al alcance de un número limitado de familias, lo que refuerza su valor como símbolo de estatus dentro de la comunidad.

El conjunto de estas manifestaciones refleja la diversidad y riqueza del patrimonio textil de la provincia de Soria, estrechamente ligado a su historia, su economía y su territorio, se explica desde la Diputación.

La labor impulsada por la Diputación de Soria, en colaboración con el Museo Provincial del Traje Popular y los investigadores del patrimonio inmaterial, está situando a la provincia como un referente a nivel nacional en el estudio y difusión de la indumentaria tradicional.

A través de una metodología basada en el trabajo de campo, la documentación rigurosa y la divulgación científica, Soria consolida su posición como uno de los territorios más activos en la preservación de este legado cultural.