IA, identidad sefardí y cine y diplomacia en los trabajos premiados por la Fundación Duques de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDS), en el marco de su Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH), ha hecho público el fallo de la cuarta edición de su Certamen de Seminarios de Hispanismo Internacional para reconocer la labor de aquellos equipos de investigación cuyos proyectos estén contribuyendo de forma sobresaliente a la investigación, promoción y difusión del hispanismo internacional.

Los proyectos remitidos al certamen están impulsados por universidades internacionales o cuentan con presencia de investigadores internacionales en sus equipos. Los reconocidos por el jurado en esta edición han sido tres. El primero es el titulado 'El hispanismo asiático en la era de la inteligencia artificial: estudio, enseñanza y difusión del español en un continente en transformación', del grupo de investigación de la Universidad de Shenzhen coordinado por Wei Xin, que tiene como objeto la investigación de cómo la inteligencia artificial puede influir en la expansión del español en el continente asiático.

En segundo lugar, se ha premiado al proyecto 'La identidad judeoespañola en el umbral del siglo XX', impulsado por la Universidad de Estambul y dirigido por Ertan Erol. Este trabajo investiga la identidad del pueblo sefardí en un periodo de profundas transformaciones históricas, culturales y políticas en pleno cambio de siglo.

Por último, el tercer proyecto galardonado aborda bajo el título de 'Cine y diplomacia cultural en el mundo hispánico', el papel de las producciones cinematográficas como herramientas de proyección internacional del hispanismo. El grupo de investigación pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Está dirigido por Marina Moguillansky.

El certamen cuenta con el apoyo y la colaboración de la Fundación Castilla y León, entidad que participa en la financiación del proyecto. El jurado está compuesto por el Comité Científico del Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH), formado por 9 prestigiosos hispanistas internacionales de 8 países distintos, que ha seleccionado de entre las numerosas propuestas recibidas estos tres seminarios, que se celebrarán en la sede de la Fundación Duques de Soria, el Convento de La Merced de Soria, durante los días 1,2 y 3 de julio de 2026.

El formato de estos seminarios será el mismo que impulsó en su día el historiador e hispanista Sir John Elliot en la FDS y consiste en que los participantes (especialistas acreditados y jóvenes investigadores predoctorales y posdoctorales) debatan en torno al tema de su investigación, presentando y sometiendo sus ponencias a discusión abierta.

Sobre la Fundación Duques de Soria (FDS)

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica es una institución cultural sin ánimo de lucro cuyo objetivo es, desde su creación en 1989, contribuir al enriquecimiento cultural y científico de España y del mundo hispánico, y al desarrollo de Soria como centro de irradiación cultural. La FDS impulsa iniciativas relacionadas con diferentes áreas del saber como la organización de foros de estudio y reflexión sobre el idioma español y la cultura hispánica, respaldo a la labor de recuperación, conservación y desarrollo del patrimonio cultural y apoyo a iniciativas de investigación universitaria.

Una de las actividades más relevantes de la FDS es su apoyo y reconocimiento a la labor del hispanismo internacional a través del Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH).

Sobre el Observatorio Permanente de Hispanismo (OPH)

La misión del OPH es reconocer, poner en valor y apoyar el Hispanismo Internacional; reuniendo, ordenando y facilitando información, y fomentando y organizando actividades relacionadas con el Hispanismo en el mundo. Apoyándose en su red de corresponsales en países de todo el mundo, y en los más de 30 años de experiencia en gestión cultural y apoyo al Hispanismo de la FDS, el OPH aspira a convertirse en eje de un entorno en el que se dinamice la generación de contenidos, facilitando y apoyando la contribución de los hispanistas y adaptándolos, en formato y contenido, a los grupos de interés. El OPH ofrece una propuesta de valor diferencial en el ámbito cultural hispano, enfocado a distintos colectivos y audiencias.