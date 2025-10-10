La FDS convoca la segunda edición del Premio Internacional de Hispanismo

El presidente y vicepresidente del Patronato Duques de Soria , Rafael Benjumea y Jaime Olmedo, presentan la segunda edición del Premio de Hispanismo Internacional ‘Fundación Duques de Soria’ICAL

La Fundación Duques de Soria convoca la segunda edición del Premio Internacional del Hispanismo, tras el éxito de la primera y que vuelve a colocar a Soria como «centro del hispanismo mundial», según señaló el presidente de la FDS, Rafael Benjumea, en la presentación de esta cita que contó con el apoyo de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, con la presencia de sus responsables.

El premio se fallará el 30 de abril y los aspirantes podrán presentar sus trabajos antes del 31 de diciembre de este año. El objetivo es que la convocatoria llegue a todos los rincones del mundo para atraer a aquellos investigadores multinacionales del hispanismo, con proyectos en activo. La presentación debe partir de una institución de prestigio y el premio en metálico son 50.000 euros en reconocimiento a una trayectoria de excelencia científica y mostrando el interés de un proyecto académico concreto en torno al hispanismo internacional que genere impacto en la comunidad académica mundial.

La dotación económica del Premio no solo busca reconocer la excelencia de la labor desarrollada por el equipo de investigación premiado, sino también financiar investigaciones futuras.

El presidente de la Fundación, Rafael Benjumea, ahondó en este aspecto y señaló que el premio reconoce el avance de una investigación, a un investigador o a un equipo de trabajo. «El premio lo que hace es contribuir al progreso y al avance de ese proyecto y de esa investigación», indicó.

El jurado está compuesto por el comité científico del observatorio permanente del hispanismo, esta ocasión presidido por la hispanista israelí Ruth Fine, que ya fue miembro del jurado en la convocatoria anterior. En el Comité Científico están presentes representantes de México, Argentina, España, Alemania, de Estados Unidos y Corea.

Benjumea recordó que el pasado verano acudieron a Soria 80 hispanistas, en las distintas actividades y seminarios, y precisó que la Fundación también convoca las cátedras al hispanista que permiten que dos personas residan en Soria para conocer la cultura y lengua hispánica.

El premio cuenta con el apoyo económico de la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento de Soria y Caja Rural, por esto sus representantes, Yolanda de Gregorio, Benito Serrano, Carlos Martínez y Domingo Barca, acudieron hasta el Convento de la Merced a participar en la presentación del mismo.