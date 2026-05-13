Toni Acosta en Soria: un sincero relato sobre la maternidad

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Palacio de la Audiencia acogió la representación de Una madre de película, una comedia teatral escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Toni Acosta. La obra incluida en la programación #Eligetuprimavera aborda, en clave de humor y emoción, el llamado “síndrome del nido vacío”, una situación que viven muchos padres cuando sus hijos abandonan el hogar. La protagonista, Eva María, recibe el encargo de entrar en la habitación de su hijo para buscar unos documentos, pero ese gesto cotidiano termina convirtiéndose en un viaje íntimo lleno de recuerdos, confesiones y referencias cinematográficas. El montaje combina comedia, ternura y reflexión sobre la maternidad y las relaciones familiares.

La interpretación de Toni Acosta sostiene en solitario un monólogo dinámico y cercano, en el que la actriz conecta con el público gracias a un estilo natural y lleno de energía. La obra ha sido destacada por su capacidad para mezclar situaciones divertidas con momentos emotivos, ofreciendo una visión actual y humana de la maternidad. Además, supone un reto especial para la actriz, ya que es la primera vez que afronta un espectáculo teatral en solitario. La puesta en escena, sencilla pero efectiva, permite que el peso dramático recaiga principalmente en la interpretación y en el texto de Juan Carlos Rubio.

Toni Acosta, nacida en la isla de Tenerife, es una de las actrices más reconocidas de la escena española, con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. El gran público la recuerda por series de éxito como Un paso adelante, Con el culo al aire o Señoras del (h)AMPA, además de numerosas participaciones cinematográficas y teatrales. A lo largo de su carrera ha destacado por su versatilidad interpretativa y por su capacidad para alternar registros cómicos y dramáticos. Con Una madre de película, Acosta reafirma su madurez artística y demuestra su solvencia escénica en un montaje que ha cosechado excelentes críticas y el reconocimiento del público en distintas ciudades españolas.