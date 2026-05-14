Pedro Guerra y Javier Álvarez reviven en Soria la esencia de la canción de autor de los 90

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El Palacio de la Audiencia de Soria acogerá este viernes, a las 20.30 horas, el concierto conjunto de Pedro Guerra y Javier Álvarez, dos de las voces más representativas de la renovación de la canción de autor en España durante la década de los noventa.

Los dos artistas compartirán escenario acompañados únicamente por sus guitarras en un recital concebido como un reencuentro musical y personal en el que reinterpretarán algunos de los temas más emblemáticos de sus trayectorias.

El concierto evocará además los inicios de ambos músicos en pequeños locales y parques de Madrid antes de alcanzar una amplia proyección nacional. El repertorio incluirá canciones como ‘Contamíname’, ‘La edad del porvenir’, ‘El marido de la peluquera’ o ‘Amor en vena’, recoge Ical

La actuación forma parte de una gira conjunta que recupera la complicidad artística entre ambos cantautores y apuesta por un formato cercano e íntimo sustentado en la emoción, el humor y la amistad. Las entradas para el concierto pueden adquirirse en los canales habituales de venta.