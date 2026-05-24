XIV Festival de Canto Coral: la actuación de Landarbaso Abesbatza llena el Conservatorio

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Festival de Canto Coral continúa su andadura por esta XIV edición con unas actuaciones sublimes. Cada sábado del mes de mayo una coral está llenando los distintos escenarios, esta vez el Conservatorio Oreste Camarca fue el elegido. En esta ocasión, el deleite lo trajo Ladarbaso Abesbatza, conjunto guipuzkoano con una clara apuesta por innovar y desarrollar proyectos atractivos y originales. Landarbaso emprendió un cambio firme en la organización, preparación e interpretación de sus proyectos proponiendo una actuación musical dentro de un espectáculo lleno de sorpresas donde los espectadoras son absorbidos por una propuesta musical enlazada y compacta.

El coro vasco, dirigido por Iñaki Tolaretxipi, desplegó todo su potencial vocal en un recinto cuya acústica permitió destacar toda la artillería vocal del conjunto. Ladarbaso Abesbatza es un coro avalado por cerca de una treintena de reconocimientos internacionales, superan ya las 500 actuaciones, ha colaborado o producido 11 CD-s y han realizado más de 70 estrenos absolutos de 30 compositores diferentes, actuando en más de diez países y en otros dos continentes América (EEUU) y Asia (China y Japón), siendo por tanto, un conjunto de trayectoria dilatada dentro del panorama coral nacional.

La buena respuesta del público ya se había dejado notar en la inauguración del festival, celebrada el pasado 9 de mayo con una actuación de la propia Coral de Soria bajo la batuta de Marta López. Aquella cita coincidió además con el 50 aniversario de la agrupación soriana, integrada actualmente por 64 componentes y atravesando un momento de crecimiento. El pasado sábado fue el turno de las Voces Blancas de la Coral de Soria y el próximo fin de semana, como colofón, el Aula Magna Tirso de Molina recibirá al Coro Rossini, proveniente de Bilbao.