Juan Antonio Gaya Nuño. Una modernidad española: recorrido por la exposición y actividades complementarias

Un recorrido por la figura de esta pieza fundamental para la modernidad artística españolaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

FUNDOS Fórum Soria organiza en el Centro Cultural que lleva el nombre del protagonista de esta exposición una ambiciosa muestra dedicada al crítico e historiador del arte soriano Juan Antonio Gaya Nuño, en el marco del cincuentenario de su muerte. Bajo el título "Gaya Nuño: una modernidad española", la exposición reúne cerca de 300 piezas —pinturas, esculturas, grabados, libros, carteles y correspondencia— que permiten descubrir a este intelectual nacido en Tardelcuende en 1913 como una figura vertebral de la cultura española del siglo XX. La muestra puede visitarse de martes a domingo en horario de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h.

Comisariada por Juan Manuel Bonet, la propuesta va más allá del mero repaso biográfico para ofrecer, por primera vez, una visión global que aúna su colección artística con el vasto legado intelectual que cultivó a lo largo de su trayectoria: ensayos críticos, artículos, catálogos históricos y una relevante selección de cartas cruzadas con los creadores y escritores más influyentes de la España del novecientos. Obras de artistas como Antoni Tàpies, Manolo Millares, César Manrique, Jorge Oteiza, Daniel Vázquez Díaz o Antoni Clavé conforman un recorrido de notable envergadura.

Organizada en distintos bloques temáticos, la exposición abarca desde el estudio y la difusión que Gaya Nuño hizo de las primeras vanguardias —Picasso, Miró, Dalí— hasta el desarrollo de la abstracción a través de grupos como Altamira o El Paso, pasando por la pintura figurativa de posguerra, la Escuela de Madrid, el movimiento Dau al Set y la evolución de la escultura, la cerámica y la arquitectura de su tiempo. El conjunto evidencia la amplitud de miras de quien actuó como puente entre tradición y vanguardia, entre el panorama artístico nacional y el internacional.

La programación se completa con una serie de actividades complementarias que tendrán lugar en el propio salón de actos del centro. El lunes 6 de julio, a las 18:30 h, se celebrará la presentación del catálogo de la exposición, a la que seguirá, a las 19:00 h, la conferencia "Gaya Nuño. La exposición explicada", a cargo del propio comisario Juan Manuel Bonet. Al día siguiente, martes 7 de julio a las 19:00 h, el crítico de arte y comisario de exposiciones Enrique Andrés Ruiz ofrecerá la charla "Gaya Nuño y la crítica de arte en la España del siglo XX".