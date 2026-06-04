Juan Antonio Gaya Nuño. Una modernidad española: recorrido por la exposición y actividades complementarias

FUNDOS Fórum Soria organiza en el Centro Cultural que lleva el nombre del protagonista de esta exposición una ambiciosa muestra dedicada al
crítico e historiador del arte soriano Juan Antonio Gaya Nuño, en el marco del cincuentenario de su muerte. Bajo el título "Gaya Nuño: una modernidad española", la exposición reúne cerca de 300 piezas —pinturas, esculturas, grabados, libros, carteles y correspondencia— que permiten descubrir a este intelectual nacido en Tardelcuende en 1913 como una figura vertebral de la cultura española del siglo XX. La muestra puede visitarse de martes a domingo en horario de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h.
Un recorrido por la figura de esta pieza fundamental para la modernidad artística española MARIO TEJEDOR
Gaya Nuño. Una modernidad española
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Gaya Nuño. Una modernidad española
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