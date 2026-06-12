'Galleteras', el libro que rescata la memoria obrera femenina de un pueblo marcado por la galleta María y situado a dos horas de Soria

El libro de Laura Sanz Corada reconstruye el recuerdo de las trabajadoras que sostuvieron la producción de la histórica galleta María@lasursur

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo en el que la galleta María formaba parte casi automática de cualquier cocina española. Estaba en los desayunos, en las meriendas, en los anuncios de televisión y en esas cajas metálicas que después acababan guardando botones, hilos o fotografías familiares. Pero detrás de aquella presencia cotidiana existía una historia mucho menos visible: la de las mujeres que sostuvieron durante décadas el trabajo silencioso de la fábrica de Fontaneda en Aguilar de Campoo.

Esa memoria, fragmentada, dispersa y muchas veces relegada al ámbito doméstico, es la que recupera ahora Galleteras. La otra memoria de la galleta María, el nuevo libro de Laura Sanz Corada, escritora, poeta y antropóloga nacida en Aguilar de Campoo e hija de una de aquellas trabajadoras.

El libro, publicado por Txalaparta y disponible en librerías desde el 8 de abril de 2026, parte de una pregunta íntima que termina convirtiéndose en colectiva: qué queda de un lugar cuando desaparece aquello que le dio identidad durante generaciones.

Durante décadas, la fábrica de Fontaneda no fue únicamente un motor económico para Aguilar de Campoo. También articuló vínculos, rutinas y formas de vida. Muchas mujeres comenzaron a trabajar siendo apenas adolescentes, incorporándose a las cadenas de producción donde revisaban, alineaban y empaquetaban las galletas recién salidas del horno.

Sanz Corada reconstruye ese universo a través de testimonios, archivos familiares y memoria oral, combinando investigación antropológica con escritura literaria. La autora define el libro como «una suerte de novela documental o autosociobiografía colectiva», alejándose del ensayo clásico para construir un relato coral donde las voces de las trabajadoras ocupan el centro.

La historia también aborda uno de los episodios más traumáticos de la comarca: el cierre de la histórica fábrica y todo lo que llegó después. Los despidos, la huelga, los encierros y la desaparición física del edificio dejaron una herida profunda que, según la autora, nunca terminó de elaborarse del todo.

Las galleteras de Aguilar convierten el trabajo en memoria compartida

Uno de los hallazgos más llamativos del libro aparece precisamente en la forma en la que recuerdan aquellas mujeres. Frente a una memoria exclusivamente marcada por el esfuerzo, el cansancio o la dureza del trabajo repetitivo, muchas de ellas terminan evocando sobre todo momentos de amistad, humor y vida compartida.

En una entrevista concedida a Diario de Castilla y León, Sanz Corada explica que esperaba encontrar principalmente relatos sobre sacrificio laboral, pero descubrió otra cosa: «de repente ellas recuerdan sobre todo los momentos de ocio y de disfrute». Esa construcción colectiva del recuerdo se convierte en uno de los motores emocionales del libro.

También aparece el silencio. Muchas de las antiguas trabajadoras todavía encuentran difícil hablar del cierre de Fontaneda sin emoción, una circunstancia que el libro interpreta como parte de un duelo colectivo todavía presente.

La propia autora conecta el proyecto con una dimensión profundamente personal. «Soy hija de galletera, lo he vivido, lo he mamado desde bien pequeña», explica.

El libro de Laura Sanz Corada plantea una reivindicación sencilla pero poderosa: detrás de una de las galletas más reconocibles de España hubo generaciones de manos femeninas cuyo trabajo también merece ser recordado.