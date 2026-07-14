Ritmos colombianos en las calles de Soria (fotos)

Un espectáculo protagonizado por marimbas y bombos, en el centro Gaya Nuño de Santa BárbaraMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La programación cultural municipal de verano sigue llevando la música a distintos barrios de la ciudad con el ciclo A la fresca en mi calle. La última cita ha tenido lugar en el barrio de Santa Bárbara, donde el grupo Remanso ofreció un concierto al aire libre con una propuesta inspirada en la música tradicional del Pacífico colombiano. Además, como es habitual cada lunes, los gigantes y cabezudos volvieron a recorrer las calles, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para el público infantil.

El concierto de Remanso acercó al público la riqueza sonora del litoral Pacífico de Colombia mediante un repertorio en el que tradición y folclore fueron los grandes protagonistas. Marimbas, bombos, cununos, guasas y las voces del grupo se combinaron para recrear una de las manifestaciones musicales más representativas de esta región colombiana, una actuación en la que los ritmos sudamericanos se contagiaron al público soriano.

El ciclo A la fresca en mi calle continuará recorriendo distintos espacios de la capital durante el verano con una programación variada. Tras este concierto de Remanso en Santa Bárbara, el 27 de julio será el turno de Le Barluthier en la plaza Fuentes Cabrejas. La programación seguirá el 14 de agosto con El Jose, que actuará en el parque de Santa Clara con un repertorio de marcado carácter reivindicativo, y concluirá el 17 de agosto en el patio del Centro Cívico Bécquer, donde Raíces Cruzadas ofrecerá una propuesta que fusiona músicas populares procedentes de diferentes países.

Continuando con la programación cultural, el día 14 de julio, la Banda Municipal de Música retomará sus conciertos estivales en el Paseo de San Prudencio, a partir de las 20.00 horas, con un programa de inspiración andaluza que reunirá pasodobles, obras sinfónicas y piezas representativas del patrimonio musical español bajo la dirección del maestro invitado Francisco Javier Gutiérrez Juan.