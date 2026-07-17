Un retrato colectivo de El Burgo de Osma '102: un siglo burgense'

La muestra de Sergio Jiménez Pacheco puede visitarse en el Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma.ALBA HERNÁNDEZ SORIANO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Claustro del Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma acoge ya la exposición '102: un siglo burgense', el primer gran proyecto expositivo del fotógrafo soriano Sergio Jiménez Pacheco. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, reúne 102 retratos de vecinos nacidos y residentes en la localidad, desde los primeros meses de vida hasta personas centenarias, en un recorrido que refleja un siglo de historia a través de quienes han dado forma al municipio. Cada imagen se acompaña de una frase del retratado, convirtiendo la exposición en un retrato colectivo construido por las propias voces del pueblo.

El texto que da la bienvenida a los visitantes resume el espíritu del proyecto: "El Burgo de Osma está lleno de memoria. No solo por las piedras que elevan la imponente Catedral, que reina en el centro del pueblo; la muralla del siglo XV, que resguarda el casco urbano; su elaborada gastronomía; o el sonido de los ríos Ucero y Abión... La memoria de El Burgo de Osma está formada por su gente". Bajo esa idea, el autor rinde homenaje a varias generaciones de burgenses, poniendo el foco en las personas que, con su trabajo, sus vivencias y su día a día, han construido la identidad de la villa.

Tras su paso por la Escuela de Artes de Soria y casi un año de trabajo, Sergio Jiménez Pacheco ha dado forma a un proyecto que nació con la intención de preservar historias que, de otro modo, podrían caer en el olvido. A sus 23 años, el fotógrafo apuesta por una fotografía cercana, en la que la conversación con cada protagonista resulta tan importante como el propio retrato. El resultado es una colección que invita a recorrer las diferentes etapas de la vida y a descubrir la diversidad de edades, oficios y personalidades que conviven en El Burgo de Osma.

La exposición puede visitarse en el Claustro del Centro Cultural San Agustín hasta el 31 de agosto. El horario es de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos abre de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Una oportunidad para contemplar un trabajo que convierte la fotografía en un ejercicio de memoria colectiva y en un reconocimiento a quienes hacen de El Burgo de Osma mucho más que un conjunto monumental: un pueblo con identidad propia y con un siglo de historias reflejadas en sus rostros.