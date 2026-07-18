El Burgo redescubre la obra del pintor Maximino Peña

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma inauguró este viernes una amplia exposición dedicada a Maximino Peña Muñoz, uno de los artistas más relevantes de la pintura castellana y española de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La muestra, organizada por la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma y la Junta de Castilla y León, reúne pasteles, retratos costumbristas, óleos, paisajes y naturalezas muertas que permiten recorrer la evolución del pintor desde sus primeras etapas hasta su madurez artística.

La inauguración contó con la participación del diputado de Cultura, Enrique Rubio, el alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, y varios familiares del artista, además de vecinos y representantes institucionales.

Rubio agradeció la colaboración de la familia y de las instituciones implicadas, y recordó que la exposición es posible gracias a la cesión de numerosas obras. Subrayó que hablar hoy de Maximino Peña «no es hablar del pasado, sino del futuro» y defendió que considerarlo «el mejor pastelista que hemos conocido en España» es hacer justicia con su trayectoria.

Recordó su formación en Argentina, su regreso a España para estudiar en Madrid y su estancia en Roma, apoyada por la Diputación, que permitió conservar un conjunto amplio de obras enviadas anualmente por el artista.

Rubio explicó que la exposición se ha estructurado en tres ámbitos, fruto del trabajo de comisariado realizado desde el Departamento de Cultura de la Diputación por Enrique Borobio y Roberto Peña. Detalló que uno de los bloques está dedicado al retrato, el género en el que Maximino Peña desarrolló la mayor parte de su trabajo y donde alcanzó un nivel de especialización que lo distingue.

Además, subrayó la complejidad de la técnica del pastel, «muy difícil y delicada», y la maestría con la que el pintor la manejaba, motivo por el que una sala completa se dedica a este ámbito.

Rubio señaló que también hay óleos y paisajes y que la exposición no se centra únicamente en el retrato, sino que recoge la amplitud de su obra.

Sobre el título de la muestra, 'El retrato de la costumbre', Rubio explicó que tiene un doble sentido: por un lado, alude a la pintura costumbrista de Maximino Peña; por otro, permite un juego de palabras, ya que «por costumbre, retrata», dado que la mayor parte de sus encargos eran retratos.

El alcalde, Antonio Pardo, agradeció la implicación de todas las personas que han colaborado en la organización de la exposición y reivindicó el papel del Centro Cultural San Agustín como espacio de referencia en la provincia.

Recordó que el edificio, propiedad de la Diputación y cedido al Ayuntamiento, se ha convertido en «el alma cultural de la comarca y de la provincia», y mencionó otras iniciativas recientes como la exposición fotográfica sobre cien años de historia del municipio y la apertura de un espacio inmersivo.