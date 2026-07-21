El Burgo de Osma inaugura la XXXIX edición de los Cursos Universitarios de Verano con más de 90 alumnos

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma (Soria) ha abierto la XXXIX edición de los Cursos Universitarios de Verano de Santa Catalina con un acto que llenó el Centro Cultural San Agustín y que comenzó con una proyección dedicada a Maximino Peña, en línea con la exposición antológica que puede visitarse desde el pasado 17 de junio. La inauguración, que marca el inicio de una programación que se extenderá hasta el 7 de agosto, confirma la vigencia de una cita académica que este año reúne a más de 90 alumnos.

El alcalde, Antonio Pardo, abrió el acto lamentando los incendios que afectan a Guadalajara y recordando la reciente exaltación deportiva vivida en el país. Aprovechó para destacar la exposición de Maximino Peña y el espacio inversivo creado con motivo del 925 aniversario de la fundación de la villa.

Subrayó que estos cursos cuentan con “39 años de historia” y que lo que ha hecho posible esa trayectoria es “la pasión por su pueblo, pasión por lo que representamos y pasión por nuestra historia”. Pardo quiso dedicar unas palabras a Jesús Alonso, a quien definió como “una persona incombustible, un paradigma, un personaje de nuestro pueblo”, y añadió que “tener a una persona como Jesús Alonso a tu lado es todo un lujo”.

El director de los cursos, Carmelo Gómez, expresó su agradecimiento al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Junta de Castilla y León por su apoyo, destacando la incorporación de esta última como patrono y confiando en que la colaboración sea “fructífera y duradera”. Gómez señaló que se pretende que los cursos “sean atractivos, que merezcan la pena, con aportaciones nuevas del arte y del pensamiento”, y puso en valor la calidad de los profesores y directores, así como los talleres que complementan la formación.

“Un año más, y van 39, se produce el milagro de convertir esta villa en un referente de cultura”, afirmó. En relación con el 925 aniversario de la fundación de la villa, destacó que este año se quiere “dar a conocer a los personajes que han dado origen y configurado la villa de Osma”, con conferencias que aportan contenidos novedosos. También recordó que la programación incluye “un total de 55 actividades” y aseguró que “no hay una población del tamaño de El Burgo con esta oferta”.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, describió la jornada como “agridulce” por la combinación entre la celebración cultural y el incendio que obligó a evacuar una residencia, motivo por el que no pudo quedarse a la lección inaugural. Serrano reafirmó la “apuesta firme” de la institución por estos cursos y expresó el “inmenso placer” de participar en una apertura que cumple 39 años.

Agradeció la implicación de las universidades de Cantabria, Salamanca y Burgos, que “prestan su prestigio académico y el talento de sus profesores a este proyecto”. El presidente de la diputación provincial recordó que la institución ha renovado su compromiso económico, incrementado hace dos años, además del apoyo logístico a través de la imprenta provincial.

“Creemos firmemente que invertir en educación y en cultura es invertir en el futuro de nuestra tierra”, afirmó, destacando que estos cursos son “un ejemplo de democratización del saber” al estar abiertos a cualquier persona sin necesidad de titulación. Subrayó también su impacto turístico y cultural destacando que son “una extraordinaria palanca de dinamización para El Burgo de Osma, para la comarca y para toda la provincia”. Concluyó reconociendo a los alumnos como “la razón de ser de estos 39 años”.

La secretaria de las Cortes de Castilla y León, Rocío Lucas, agradeció la invitación y destacó el valor del Centro Cultural San Agustín como espacio de conocimiento. Señaló que estos cursos, que celebran su trigésimo novena edición, son fruto del compromiso conjunto de administraciones y universidades, y que han convertido a El Burgo de Osma en “un referente cultural”.

Recordó que este año la programación se articula en torno al 925 aniversario de la fundación de la villa por San Pedro de Osma, una efeméride que invita a reflexionar sobre “la huella histórica que ha configurado el alma, el patrimonio y la identidad” del municipio. Lucas defendió que “la educación superior en núcleos urbanos y localidades es una herramienta indispensable de cohesión territorial y social”, y que iniciativas como estos cursos permiten “liderar proyectos importantes desde el patrimonio y la reflexión”. Lucas animó a los alumnos a aprovechar cada momento, debatir con libertad y disfrutar de todo lo que ofrece El Burgo. Cerró su intervención citando a Miguel Delibes y recordó que “una sociedad que cultiva el pensamiento crítico es una sociedad con futuro”.

La programación académica de esta edición se articula en tres cursos monográficos que abordan temáticas de actualidad y que ya cuentan con una notable cifra de inscritos. El primero, “Figuras, sucesos, instituciones de la España Medieval”, dirigido por Gonzalo Tejerina, abordará cuestiones como la figura de Isidoro de Sevilla, la convivencia entre cristianos, judíos e islámicos, las Órdenes Militares, el misterio del Santo Grial y el origen de la peregrinación jacobea.

El segundo, “Vivir en Guerra en el Antiguo Régimen: Normas, Impactos y Actores”, dirigido por Susana Truchuelo, comenzará el 27 de julio y analizará la milicia en la Monarquía Hispánica, la defensa mediterránea, la militarización del territorio, el papel de las mujeres en los conflictos armados y episodios como la invasión de Sicilia de 1718. El tercero, “Arte y Monarquía. El Mecenazgo regio a lo largo de la historia”, dirigido por René Payo, se centrará en el arte como instrumento de poder desde al-Ándalus hasta los Borbones.