Sonorama se 'expande' a El Burgo de Osma con Siloé como cabeza de cartel el próximo 31 de julio

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma estrenará este verano una nueva cita musical con vocación de convertirse en uno de los acontecimientos culturales más atractivos de la provincia de Soria. Manzanas de Soria presenta Zerdopop, un festival que nace con la ilusión de acercar grandes nombres de la música actual a una localidad que es sinónimo de patrimonio, gastronomía y calidad de vida. Se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto en la Plaza de Toros de El Burgo de Osma y las entradas se pueden adquirir en la web oficial. El festival llega con el sello de la firma El Planeta Sonoro, responsable del exitoso Sonorama que se celebra en la vecina Aranda de Duero.

"Porque vivir en un pueblo, o tener un pueblo al que regresar cada verano, es uno de esos privilegios que se valoran cada vez más", explican desde la organización añadiendo que "disfrutar de la tranquilidad, del reencuentro, de la buena mesa y de una forma de vida auténtica no está reñido con acceder a propuestas culturales de primer nivel". Con esa filosofía nace Zerdopop: para sumar a todo lo que hace especial a El Burgo de Osma una propuesta musical de primer nivel.

El festival rinde homenaje a dos de los emblemas gastronómicos de El Burgo de Osma: por un lado el cerdo, auténtico protagonista de una cocina que ha convertido a la localidad en uno de los grandes referentes gastronómicos de Castilla y León. Y también a la manzana de Soria, de calidad excepcional, un producto autóctono que está en trámites de conseguir la certificación de Indicación Geográfica de Calidad (IGP). Así, Manzanas de Soria presenta Zerdopop es un acontecimiento cultural que, con la mejor música por bandera, promociona la tradición, la cultura y las raíces de la localidad soriana.

Siloé, Gara Durán, y Comandante Twin encabezan el cartel del viernes 31 de julio, una noche de grandes directos que reunirá sobre el escenario a artistas de estilos muy diversos y a algunos de los nombres que con más fuerza están creciendo dentro del panorama musical nacional.

La jornada del sábado 1 de agosto estará íntegramente protagonizada por el Festival LOS40, una sesión muy potente que permitirá recorrer los diferentes sonidos y estilos que forman parte del universo de LOS40, la emisora musical más influyente de España.

Zerdopop anticipa una primera edición llena de energía, con nombres que representan distintas maneras de entender la música en directo.

Siloé atraviesa uno de los momentos más brillantes de su trayectoria y se ha consolidado como una de las bandas más destacadas del panorama nacional gracias a la fuerza y personalidad de sus directos.

Gara Durán se ha convertido en una de las artistas emergentes con mayor proyección y llegará al festival impulsada por la repercusión viral de 'Mi Loco Cowboy', a las puertas del lanzamiento de su primer disco.

Comandante Twin es una de las formaciones más reconocidas del pop independiente español y cuenta con un repertorio de canciones que conectan de forma especial con el público.

El Festival LOS40 presenta a algunos de grandes DJs de la emisora, que ofrecerán tres potentes sesiones musicales: una Urban Session, una Dance Session, y la Gran Fiesta Ochentera de LOS40 Classic.

Zerdopop es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de El Burgo de Osma y a la colaboración de Nufri Manzanas de Soria, y Caja Rural de Soria, banco oficial del festival.

En El Burgo de Osma, este verano, los cerdos vuelan. Y lo hacen al ritmo de la mejor música.