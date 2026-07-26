La guerra en el Antiguo Régimen, en los cursos de verano de la Universidad Santa Catalina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La profesora de la Universidad de Cantabria, Susana Truchuelo García, será la encargada de dirigir el segundo monográfico de Santa Catalina, que tendrá lugar del 27 al 31 de julio dentro de la programación estival de la Universidad de Santa Catalina.

El curso, titulado ‘Vivir en guerra en el Antiguo Régimen. Normas, impactos y actores’, propone un análisis sobre la presencia constante de la guerra en la Europa moderna y la adaptación de las comunidades rurales y urbanas a una realidad bélica que afectaba tanto a los territorios propios como a frentes más alejados.

La propuesta académica abordará las leyes que regulaban los conflictos armados, la administración de la guerra y las consecuencias socioeconómicas y políticas que estos episodios tuvieron en los territorios de la Monarquía Hispánica. El programa pondrá el foco en los distintos actores que padecieron sus efectos o participaron en ellos, ofreciendo una visión amplia de la vida en guerra durante el Antiguo Régimen.

El curso se complementará con un ciclo de conferencias a las ocho de la tarde, vinculado al 925 aniversario de la fundación de El Burgo de Osma. El profesor de la Universidad de Navarra, Ricardo Fernández Gracia, abrirá las sesiones con una intervención dedicada a Juan de Palafox. A continuación, la profesora de la Universidad Complutense, Diana Olivares Martínez, analizará la figura de Pedro García de Montoya y su relación con el arte, el poder y la memoria.

El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Eduardo Carrero Santamaría, ofrecerá una biografía de la catedral entre la Edad Media y la Moderna, y el profesor de la Universidad de Salamanca, Juan Escorial Esgueva, cerrará el ciclo con una conferencia sobre Pedro Álvarez de Acosta y su legado artístico y devocional.

Las Noches de Santa Catalina incluirán también una propuesta musical. El jueves 30 de julio, a las 21.30, el grupo Concuerda y Más rendirá homenaje a Carmen de Bizet, acompañado por los bailaores Laura La Caleta y Santiago Herranz.

Durante el curso podrá visitarse la exposición ‘Maximino Peña. El retrato de la costumbre’, una muestra antológica que reúne una selección de las mejores obras del pintor soriano y que permanecerá abierta hasta el 18 de octubre.