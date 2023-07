La Escudería BNNO Racing sigue sorprendiendo e innovando

Redacción Soria

La Escudería BNNO Racing ha apostado por incluir en su programa actividades de formación para los más pequeños. Con una exitosa visita al colegio de Berlanga, las llamadas no han dejado de llover a la directiva de esta innovadora escudería. Pues bien, este pasado viernes, realizaron una nueva actividad destinada a los pequeños, mediante una charla y exposición en el campus de fútbol de Almazán, donde alrededor de 80 niñ@s de distintas edades pudieron tener su primera toma de contacto con la competición.

Anteriormente comentamos que los objetivos de esta nueva escudería, no se basaban únicamente en hacer "carreras" si no que querían hacer actividades innovadoras, para todos los públicos, inculcar lo que para muchos es una forma de vida y parece que lo están cumpliendo a la perfección. Se trata de charlas lúdicas y entretenidas acompañadas de exposiciones de coches de competición, en los que los pequeños pueden montarse y hacerse fotos y así vivir una experiencia que seguro que nunca olvidarán. Para todos aquellos centros educativos, campus, campamentos, etc que estén interesados en recibir la visita de esta productiva escudería , podéis enviar un correo electrónico a clubdeportivobnnoracing@gmail.com