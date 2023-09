Héctor Díez se cita con otro Mundial

Félix Tello Soria

Héctor Díez Severino hace tiempo que se hizo mayor de edad en el apartado competitivo logrando brillantes resultados en citas nacionales e internacionales. Un palmarés envidiable que espera seguir aumentando la próxima semana con motivo de la disputa del Campeonato del Mundo de patinaje deportivo, cita que se celebrará en la localidad colombiana de Ibagué. «Claro que firmaría conseguir otro bronce», comentaba el soriano, quien reconoce que se encuentra en un buen momento de forma para aspirar a lo máximo y así repetir e incluso mejorar su actuación del año pasado en el Mundial de Argentina.

Héctor ya tiene hechas las maletas para ‘cruzar el charco’ en un viaje que tendrá lugar en la madrugada del miércoles al jueves con el resto de la expedición española que compita en Colombia. Los primeros días en Ibagué serán de aclimatación al clima, a la altura y también al uso horario. Ya a la semana siguiente llegará la competición en sí. El martes 26 se desarrollará el programa corto y el jueves 28 será el turno del largo. En el corto, Héctor interpretará un tango y en el largo la actuación será sobre el origen de la creación de la tierra.

La ambición de Díez Severino es subir al podio, aunque sabe que la empresa será complicada dado el nivel que tendrá la competición. «Es la última prueba de la temporada y mi objetivo es hacer el programa lo mejor posible», comentaba al patinador del Alexmar de Santander. Sobre las medallas, Héctor señalaba que «claro que firmaría repetir el bronce de hace un año». En Buenos Aires fue tercero siendo superado por el también español Pau García como medalla de oro y por el italiano Alessandro Liberatore.

García y Liberatore también estarán en Colombia y parten como favoritos para conseguir el título, aunque Héctor Díez no descarta nada e irá a por todas. «El favorito es Pau García, que hace unas semanas ya ganó el Campeonato de Europa», explicaba el soriano.

La experiencia es un grado y Héctor ya la tiene del año pasado cuando en Argentina prácticamente se estrenaba como senior para logra una sobresaliente tercera plaza. «Lo más importante durante estos días en Colombia antes de la competición es estar tranquilo y confiar en el trabajo que se ha hecho en los entrenamientos. Es clave no fijarte en los demás y estar convencido en tus posibilidades», reconocía.

El Mundial será el finiquito de una temporada que ha sido de nuevo muy exigente para Díez Severino. No estuvo en el pasado Europeo, pero el volumen de competición ha sido muy alto. «Se llega a estas alturas de campaña cansado y ahora, tras hacer un buen Mundial, en lo que pienso en es descansar».

En esta ocasión para la cita mundialista la Federación Española de Patinaje paga todos los gastos, a diferencia de la Copa del Mundo en la que Héctor se las tuvo que ingeniar para sacar el dinero necesario para sufragar el viaje y la estancia.

El soriano no descuida el apartado académico con sus estudios de biomedicina en la Universidad de Cantabria. «Entreno cuatro horas diarias de lunes a sábado y por la mañana durante el curso tenía otras cuatro horas de clase», resumía Héctor repasando lo que es su día a día, en el que la organización y la planificación son vitales para optimizar cada jornada. «La verdad es que me queda poco tiempo libre», apunta el deportista del club cántabro del CP Alexmar. «La exigencia del patinaje y de los estudios es muy parecida porque si no trabajas no llegan los resultados», explica Díez Severino, quien siempre se ha caracterizado por ser un buen estudiante.