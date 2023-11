Triunfo por la mínima de BM Soria en un final de infarto (27-28)

Publicado por Redacción Área 11 Verificado por Creado: Actualizado:

Club Balonmano Soria consiguió un valioso triunfo en su visita a la cancha de uno de sus rivales directos en la lucha por los primeros puestos de la tabla. Un triunfo que sabe a gloria tras un final de infarto. Y es que, después de ir por delante en el luminoso durante todo el encuentro, y de ir ganando de hasta 5 goles de diferencia ante un rival desquiciado, los sorianos se atascaron en la segunda mitad ante la defensa abierta de después de Arha Hoteles CB Santoña, que a falta de un minuto para el final conseguía colocarse por delante en el marcador (27-26). No perdió los nervios el equipo de Lluelles, que con dos buenas acciones defensivas volvía a retomar la ventaja y se llevaba los dos puntos.

Prometía el partido del Tomás de Teresa ser intenso e igualado y desde el inicio quedó claro que así iba a ser. Locales y visitantes salieron muy enchufados al terreno de juego, con un Arha Hotoles CB Santoña que trataba de imprimir un alto ritmo para tratar de sorprender a los sorianos y un conjunto visitante que se mostraba muy sólido en defensa, dificultando las internadas de los locales y saliendo bien al contragolpe. Aún así, los primeros cinco minutos se saldaron con un igualado 2-2, aunque las excepcionales paradas de Sambe permitían a los de Jordi Lluelles abrir una pequeña brecha en el luminoso (2-4, minuto 8). BM Soria empezaba a sentirse muy cómodo, traspasando toda la presión a un rival que se dejaba llevar por pequeñas discusiones con los colegiados y el nerviosismo y empezaba a perder muchos balones ante la defensa de un BM Soria que conseguía abrir una brecha de cinco goles gracias a su velocidad en el contraataque (3-8, minuto 14).

Paraba el partido el técnico local y a la vuelta Arha Hoteles CB Santoña recuperaba la concentración para frenar la sangría y recuperar terreno (7-8, minuto 17).

Sin embargo, las decisiones de los colegiados, muy protestadas por los locales, volvían a sacar del partido y a desquiciar a los cántabros, que veían como los sorianos aprovechaban sus problemas de concentración para volver a abrir brecha en el marcador (8-13). Y, por si acaso sacaban la cabeza los locales, ahí estaba el guardameta soriano para cortar los intentos de reacción de Arha Hotoles CB Santoña, con un acertado Iván Garma al frente que, pese a todo, mantuvo vivo a su equipo hasta el descanso (11-16).

Trataron los locales de rehacerse durante el descanso y volvieron a la pista con una defensa abierta que le generó muchos problemas al equipo soriano. Tampoco los locales conseguían atacar con solvencia en una segunda mitad marcada por la crispación, con mucho contacto y poco balonmano. Aún así, liderados por el joven Iván Garma, los cántabros conseguían mantenerse en el partido y recortar diferencias hasta colocarse a solo 2 goles (19-21).

No lo tenía claro BM Soria en ataque y acababa precipitándose y propiciando los contragolpes de un Arha Hoteles CB Santoña que conseguía colocar el 20-21 y obligaba a Jordi Lluelles a pedir tiempo muerto para tratar de rescatar a los suyos del pozo en el que se encontraban. Fue balsámico el paron para los sorianos, que recuperaron la calma y consiguieron volver a abrir una brecha de tres goles (20-23). Encontró Marcos García Rojas un hueco en la defensa local y por ahí aprovecharon los de Lluelles para colarse y hacer daño a Arha Hotoles CB Santoña, que aunque se mantenía con vida, cada vez veía más lejos la opción de darle la vuelta al marcador (23-26, minuto 53). Sin embargo, cuando parecía imposible, los locales se hacían fuertes en defensa, impedían hasta tres ataques consecutivos de los sorianos y al contraataque conseguían no solo recortar diferencias, si no que le daban la vuelta al marcador (27-26). Aguantó bien la tensión Soria, que conseguía culminar dos buenos ataques y anotarse el triunfo.