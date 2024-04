El Club Atletismo Celtíberas confía en lograr la permanencia en la Liga de Clubes

Publicado por Redacción

El Club Atletismo Celtíberas y la Diputación de Soria han firmado el convenio de colaboración entre ambas entidades. En la edición de este año la aportación de la institución provincial asciende a los 22.000 euros, la misma que recibe el Club Atletismo Numantino. El club soriano comienza este fin de semana su participación en la Liga de Clubes, competición en la que se marca el objetivo de la permanencia.

Durante la firma del convenio, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha destacado el crecimiento del deporte femenino en los últimos años. Por su parte, la presidenta del Club Atletismo Celtíberas, Raquel Álvarez, ha agradecido la aportación destacando que "los 22.000 euros son muy importantes para la continuidad del club", deseando poder seguir en la máxima categoría del atletismo nacional. "Se trata de una cantidad similar a la del equipo masculino, es una cantidad justa", ha añadido la presidenta de Celtíberas que no ha escondido que era necesario la firma del convenio porque "nos urge mucho".

El Club Atletismo Celtíberas denunció a finales del año pasado la delicada situación económica por la que estaba atravesando, hasta el punto de tener que poner dinero del bolsillo de los propios responsables para sufragar los gastos de algunas competiciones. En este sentido, señalaba que hubiera paridad en las ayudas en comparación con el atletismo masculino, una paridad que se ha alcanzado en el acuerdo con Diputación de Soria. "Todavía no hemos solucionado la parte de las deudas pero lo importante es que tengamos dinero para ir a la primera liga", indicó Raquel quien reiteró que Club Atletismo Numantino y Celtíberas tienen el mismo número de licencias, mismo nivel de competición. "Aunque seamos clubes distintos, somos los mismos, ellos en chicos y nosotros en chicas", ha indicado Raquel Álvarez.

La presidenta del Club Atletismo Celtíberas explicó que el objetivo de la presente temporada no es otro que mantenerse en la máxima categoría de clubes del atletismo español. En este sentido no descartó que alguna de las jornadas de la Liga del Clubes fuera en Soria. De entrada, en la primera jornada de competición que tiene lugar este fin de semana, las sorianas se desplazan a Santander para competir con Piélagos de Santander, Sprint de León y Atletismo San Sebastián.

Por otra parte, Vanessa García, procuradora por Soria, ha defendido hoy la primera proposición no de ley (PNL) presentada de forma conjunta por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡YA! instando a la Junta incluir en sus patrocinios deportivos a los clubes sorianos de atletismo CA Numantino y CA Celtíberas y al leonés Club Universidad de León Sprint Atletismo. Las tres entidades deportivas son las únicas representantes de la Comunidad en el atletismo de élite español al participar en la Liga Nacional de Atletismo, organizada por la Real Federación Española de Atletismo y en las Copas del Rey y de la Reina de clubes.

La iniciativa no ha prosperado al votar en contra de la misma PP y VOX al entender que estos clubes de atletismo de élite no cumplen con los requisitos para obtener patrocinios por parte de la Junta de Castilla y León.

Tal y como ha explicado la procuradora soriana en la defensa de la PNL de ambas formaciones, esta propuesta se registró el 21 de febrero de 2023 y no ha sido hasta más de un año después cuando las Cortes han incluido este asunto en la Comisión de Presidencia para su debate y votación, un retraso que califican como “inaceptable” desde UPL y Soria ¡YA!. Durante su intervención, García ha contado que, al día siguiente del registro de esta PNL, la Junta concedió a los tres clubes de atletismo 10.000 euros a cada uno para su patrocinio con el lema “Castilla y León nos impulsa”. “Una subvención puntual y aislada, destinada a paralizar la primera PNL conjunta de sorianos y leoneses. Algo que se ha confirmado en 2024, al no haberse renovado este patrocinio”, indican desde el grupo UPL-Soria ¡YA!.

García ha denunciado que los tres clubes de atletismo contaban con la continuidad de este patrocinio para la presente temporada, “tal y como les aseguraron desde la Junta”, por lo que renovaron equipaciones incluyendo el logotipo de “Castilla y León nos impulsa”. Esto ha supuesto un gasto extra para las tres entidades deportivas en la temporada 2023-2024, comprometiendo particularmente la situación económica y deportiva del club femenino Celtíberas, que en estos momentos busca patrocinadores privados ya que de lo contrario su futuro está en el aire al haber invertido 17.000 euros de cara a la presente temporada.

La procuradora soriana ha recordado que esta dotación económica, otorgada de forma extraordinaria en 2023, estaba dirigida únicamente a que se serigrafiara en las equipaciones de los tres clubes de atletismo el lema “Castilla y León nos impulsa”, “es decir, tan sólo publicidad institucional a favor de la Junta, pero ningún tipo de impulso efectivo del atletismo”, ha denunciado García en la Comisión.

Desde UPL y Soria ¡YA! lamentan que la Junta discrimine a los tres clubes de atletismo de referencia en la Comunidad, aplicando criterios diferentes al resto de clubes deportivos a la hora de conceder patrocinios. Durante la defensa de la iniciativa, García ha destacado que el soriano CA Numantino ocupa el tercer puesto en la Liga Nacional de Atletismo, sólo por detrás del Playas de Castellón y del FC Barcelona, “lo que demuestra que el atletismo, como el ciclismo, también es un deporte de equipo”.

Para sorianos y leoneses no es coherente patrocinar a unos deportes y clubes de élite y a otros no, máxime cuando estos tres equipos llevan la imagen y el nombre de la Comunidad por competiciones nacionales e internacionales de máximo nivel. “El atletismo es el sexto deporte con más seguidores en España y el décimo en cuanto a licencias federativas nacionales, con 92.466 fichas, según datos del Consejo Superior de Deportes correspondientes a 2022, no es un deporte minoritario”, señalan.

“No se entiende esta doble vara de medir de la Junta ante un deporte clave en la Comunidad. Castilla y León es referente en el mundo del atletismo con nombres históricos como Fermín Cacho, Abel Antón, Juan Luis Martínez, Antonio Baños, Colomán Trabado, Margarita Ramos, Rodrigo Gavela, Juan Carlos Higuero o Manolo Martínez, entre otros; y en la actualidad, el leonés Saúl Ordóñez, los sorianos Marta Pérez y Dani Mateo, Álvaro de Arriba, Daniel Arce, Lucía Carrillo, Mario García, Óscar Husillos, Sebastián Martos o Eva Santidrián, muchos de ellos atletas que han defendido los colores de la Selección Española”, lamentan desde el grupo parlamentario.