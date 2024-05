El Almazán despide la temporada con la visita al colista Ponferradina B

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Almazán pone el cierre a su irregular temporada 2023-2024 y lo hace visitando el campo del colista, una Ponferradina B que desde hace mucho tiempo estaba descendida y que se presenta como el rival propicio para que los adnamantinos despidan el curso con una alegría. Con la permanencia asegurada matemáticamente, el Almazán una victoria en este epílogo de la Liga.

Después del empate del pasado fin de semana al Colegio Diocesanos, el Almazán realiza su último desplazamiento liguero y lo hace para jugar este sábado desde las 15.40 horas en el feudo de la Ponferradina B. Entre los adnamantinos y el filial berciano hay gran diferencia de calidad y se debe reflejar en el marcador. Los de Santi Sedano estaban negados en los encuentros a domicilio y en Ponferrada es la oportunidad perfecta para volver a ganar como visitantes.

La Ponferradina B sólo ha ganado dos partidos y es el equipo más goleado de este Grupo VIII de Tercera Federación. Con 14 puntos sumados sabía desde hace mucho tiempo que su sitio el siguiente ejercicio sería la categoría regional.

La campaña liguera que está a punto de expirar no ha sido sencilla para un Almazán que en la primera parte de la temporada no lo pasó nada bien. No salían las cosas y los resultados mandaron al equipo a la zona de descenso. La reacción con Pablo Cortés en el banquillo no llegaba y ello obligó a la directiva a cesar al técnico. Con Santi Sedano al frente del banquillo llegó la reacción y poco a poco el Almazán fue saliendo de las posiciones de descenso para conseguir hace un par de jornadas la salvación matemática.

La Arboleda fue clave en la escalada de un equipo que a principios del curso soñaba con estar en la zona noble de la clasificación.

De cara a la próxima campaña habrá que ver cuáles son las intenciones de la directiva en cuanto al responsable del banquillo y a la confección de la plantilla. Una de las grandes interrogantes es si Santi Sedano sigue como entrenador.