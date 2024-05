Publicado por Jon Ander Uriarte

A sus 41 años, Jesús Sánchez Caballero, Jesu, un currante del fútbol modesto, cuelga las botas. Lo hace tras haberse convertido en toda una institución de la S.D. Almazán, entidad que el pasado domingo le rendía un merecido homenaje, tras 19 temporada en el club y 460 partidos con la elástica blanquiazul. Una carrera prolífica por los campos modestos del fútbol castellano y leonés que dan para más de una anécdota y también, reconoce, algún disgusto.

Jesu en un once del Almazán durante la temporada de su debut cuando tenía 16 años.FOTO CEDIDA POR LA SD ALMAZÁN

Jesu debutó con el primer equipo del Almazán cuando tenía 16 años de la mano de Javier Pacheta, familiar del ex jugador y ex director deportivo del Numancia. Pasó cinco temporadas en la entidad soriana antes de pasar por el Numancia B durante una temporada, jugar tres en el Conquense y otra en el Mirandés, donde una lesión le obligó a parar durante casi un año. Tras esa lesión regresó al Almazán, equipo en el que ha militado durante las últimas 14 temporadas. En este tiempo ha compatibilizado el ser currante del fútbol con el de trabajador en la fábrica de Torraspapel, una combinación por la que ha hecho locuras. "Regresé a Almazán tras casi un año sin jugar en Mirada por una lesión. Aquí he compatibilizado fútbol y trabajo. He hecho verdaderos esfuerzos para que así fuera. Solo la gente que está más cercana a mí sabe las locuras que he hecho por el fútbol", señala el todavía capitán del equipo soriano, quien pone como ejemplo salir de trabajar de un turno, viajar hasta Astorga para jugar el partido y volver a Almazán para trabajar de nuevo.

El capitán adnamantino durante el partido de Copa ante el Atlético de Madrid disputado en Los Pajaritos.MARIO TEJEDOR

De estas 19 temporadas guarda gratos recuerdos. De todos ellos se queda con el vivido la temporada pasada en Los Pajaritos durante el partido de Copa jugado ante el Atlético de Madrid: "Haber jugado en Copa contra el Atlético es el recuerdo más grato que tengo. Se jugó porque se hicieron las cosas bien. Guardo un recuerdo inolvidable del ambiente que hubo en Almazán y en el estadio de Los Pajaritos. Juegas ante futbolistas que ves en la tele y te das cuenta de que el ritmo es diferente. Había jugado amistosos contra equipos de primera pero no es lo mismo que un partido oficial y más en ese que nos ve todo el mundo", indica Jesu. El jugador, y también directivo del Almazán, admite que ha habido momentos malos. De todos ellos se acuerda del ocurrido el año pasado tras el encuentro ante el Palencia y todo lo vivido en las redes sociales.

No han faltado compañeros, directivos y entrenadores durante estas 19 temporada en las filas adnamantinas de los que se acuerda el jugador. "Como presidente Juanjo (Hernando). No somos familia pero es como si fuera mi segundo padre. Hemos pasado mucho tiempo juntos y así va a seguir siendo, le estoy muy agradecido", expresa.

Jesu, al fondo, en una de sus primeras temporadas como blanquiazul.FOTO CEDIDA POR LA SD ALMAZÁN

Al quedarse con un entrenador se acuerda de Luis de Miguel, porque "es imposible no acordarse de él". "Tacticamente es el que más me enseñó y el que más me ha marcado. Es imposible no acordarse de él", expresa. En cuanto a compañeros de vestuario Jesu se acuerda de dos futbolistas con los que compartió vestuario cuando tenía 18 años, Alberto Sedano (Hermano del actual entrenador), y Luis. "Entonces estaba en Valladolid y durante dos días a la semana veníamos en coche a entrenar. Des esos viajes en coche surgió una gran relación. Además en aquella época era un crío y aprendí mucho de ellos", relata el también vicepresidente del club adnamantino.

A lo largo de este tiempo Jesu ha visitado decenas de campos y decenas de rivales. De la última época reconoce guardar un mal recuerdo del Atlético Tordesillas por haberles apeado del play off de ascenso en la 21-22 y dejarles fuera del mismo el curso pasado. "No les tengo manía pero las últimas veces que nos hemos enfrentado, nos han fastidiado", admite.

El pasado fin de semana Jesu recibía el homenaje del club y sus compañeros por esos 460 partidos con la 'zamarra' blanquiazul. "No sabía nada y fue toda una sorpresas. La verdad es que lo llevaron bien en secreto. No me gustan mucho los homenajes, fue un acto sencillo y emotivo por el que estoy agradecido", explica el capitán.

Jesu ha hecho locuras por el fútbol. Le gusta demasiado y por esta razón seguirá ligado al club como directivo. "No me importaría echar una mano en el día a día. El difícil desvincularse del todo cuando algo te gusta tanto", concluye.