Daniel Berná compite en el Open de Ciudad Real para profesionales

Daniel Berná completó con sabor agridulce su participación en el Challenge de España, uno de los torneos más consolidados del Challenge Tour Europeo, ya que por una parte estaba satisfecho por haber pasado el corte tras dos buenas primeras jornadas, pero por otra lamentaba no haber estado a la altura en las dos siguientes.

El jugador del Club de Golf Soria inició la competición en el Real Club Sevilla Golf con una muy buena primera vuelta, que cerró 3 bajo par, a solo 2 golpes del liderato, en una jornada en la que arrancó bien (-2), posteriormente cedió algo de terreno y que acabó de manera brillante con un birdie y un eagle en los dos últimos hoyos.

En la segunda vuelta, se mantuvo en el par durante la primera mitad del recorrido, pero al contrario que en la primera jornada, los últimos hoyos fueron los peores y acabó el día con 4 bogeys (3 en los últimos 4 hoyos), con lo que acabó la vuelta con +2 y en la general con -1, algo que le bastó para pasar el corte.

Berná, sin embargo, no pudo mantener el ritmo en las dos jornadas finales. En la tercera, cerró con 3 sobre par una vuelta demasiado irregular, y en la cuarta jornada, comenzó con un hoyo que era un par 4 en 8 golpes que le pesó como una losa durante el resto del día, en que completó un recorrido 9 sobre par. Al final, 11 sobre par y en el puesto 75.

En su valoración del torneo, Daniel Berná se quedaba con los dos primeros días: “Estoy contento por haber pasado el corte y ver que puedo estar ahí, porque el primer día estaba a 1 golpe de los primeros, jugando bastante regular, pateando muy bien, y el segundo día, aunque ya estuve jugando un poquito peor, me bastó para pasar el corte, y ver que el trabajo está ahí y que, sin jugar a mi cien por cien, e incluso ni al 80 por ciento, estoy para pasar cortes en el Challenge e incluso para estar arriba”, comentaba.

El soriano admitía, sin embargo, sentirse “fastidiado por cómo he jugado las dos jornadas finales. La vuelta del sábado se me escapó en los 9 primeros hoyos por detalles de no saber qué banderas atacar, y luego, el domingo, el hecho de comenzar con un hoyo tan malo me ha condicionado todo la jornada, y los cuatro días se me han hecho muy largos”, reconocía.

Pese a ello, Daniel Berná insistía en quedarse con lo positivo, porque “el juego está más o menos bien para las fechas que estamos y he llegado bien a esta altura de la temporada”. Todo ello le hacer ser optimista de cara a su próximo compromiso, el III Open de Ciudad Real de Profesionales de PGA de España, que se disputará en el Golf Ciudad Real del 17 al 19 de mayo y que forma parte del TUMI Spain Golf Tour. Un torneo que se desarrollará bajo la modalidad Modified Stableford a 54 hoyos (en vueltas consecutivas de 18 hoyos por día con corte al final de la segunda jornada), es decir, una modalidad por puntos “que no había jugado nunca”, pese a lo cual el soriano espera “luchar por estar arriba”.