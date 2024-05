El BM Lanzarote sube a Plata y el BM Soria se aferra a la opción de la reválida para ascender

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Balonmano Lanzarote ha ascendido ya a División de Honor Plata tras ganar al Balonmano Soria y el triunfo de La Roca ante Romo. No obstante, el equipo que dirige Jordi Lluelles no ha dicho adiós a todas sus posibilidades de ascender a Plata. Los amarillos aún tienen opciones de hacerlo si consiguen clasificarse para la reválida que les enfrentaría a Handbol Ibiza, equipo que está en Plata y que promocionará por no descender.

La reválida de promoción de ascenso, una de las novedades establecidas por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano esta temporada, la disputará el segundo mejor clasificado de los tres grupos en los que se está jugando la fase de ascenso a División de Honor Plata. En otras palabras, el equipo de Jordi Lluelles deben ganar en el encuentro de este domingo a BM La Roca y hacerlo por el mayor número de goles posibles.

El segundo mejor clasificado de los grupos de ascenso se establece por el número de puntos cosechados en la fase de ascenso y, en caso de empate, por la diferencia de goles a favor y en contra. En caso de finalizar como mejor segundo el BM Soria recibiría este miércoles en el San Andrés al Handboll Ibiza y disputaría la vuelta el sábado. De ahí la trascendencia del encuentro de hoy ante Balonmano La Roca.