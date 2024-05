El nuevo entrenador del BM Soria: "Hay que luchar por estar en el play off"

Publicado por JON ANDER URIARTE

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria ha presentado esta mañana a su nuevo técnico para la próxima temporada, Oriol Castellarnau, quien llega procedente del Atlético Novás de División de Plata, donde ha ejercido como segundo entrenador. Formado en el balonmano catalán, y con 28 años, el nuevo entrenador amarillo ha reconocido que su objetivo para el curso 24-25 pasa por pelear por el play off de ascenso.

El nuevo responsable del banquillo amarillo ha comparecido junto la presidente de la entidad, Carlos Heras, para marcar objetivos y explicar su manera de ver el balonmano. "Sí, el objetivo es luchar por el play off, no puede ser de otra manera. El resultado no lo puede controlar pero sí puedes controlar el trabajo", ha explicado.

Oriol Castellarnau ha reconocido que recalar en Soria "no supone una oportunidad, es un sueño", por la entidad y las instalaciones, significando que viene "con mucha hambre, con muchas ganas". No ha dejado pasar la oportunidad para reconocer el gran trabajo realizado por Jordi Lluelles en el banquillo, una labor "espectacular", con un listón muy alto: "El reto es bonito, la idea es dar continuidad a su buen trabajo. Mi intención es preguntar a los jugadores y al club que es lo que se está haciendo bien y aprovecharlo".

A la hora de explicar cuál será la seña de identidad del equipo soriano que dirija explicaba: "El balonmano se construye desde la defensa para salir al contrataataque. Luego, cada jugador debe tener la mejor opción para hacer gol. El objetivo es disfrutar, que es la base de todo".

Oriol Castellarnau ha explicado que quiso ser entrenador de balonmano desde que tenía 12 años. Como jugador pasó por las categorías inferiores del BM La Roca hasta llegar al primer equipo en División de Honor Plata. Como técnico ha dirigido a las categorías inferiores del BM La Roca. Igualmente fue el máximo responsable del CH Sant Esteve en Primera Nacional y durante 2020 formó parte del del staff técnico del equipo infantil del F.C. Barcelona, equipo que se proclamó campeón de Cataluña y campeón de España.

Precisamente Carlos Heras ha señalado que, pese a su juventud, el nuevo técnico amarillo es un entrenador con "experiencia", al que le ha deseado que se merece. "Tengo que agradecerle también que haya aceptado se parte de nuestro proyecto, un proyecto que crece sin correr pero que está haciendo que nuestro deporte sea cada día más importante", ha indicado.