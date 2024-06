Los campus deportivos del verano en Soria

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cada vez queda menos para las vacaciones estivales, unas vacaciones en las que no faltan programas que mantienen a los más pequeños entretenidos. En el caso de los campus deportivos combinan un deporte en cuestión con otras actividades al aire libre e incluso culturales. En la provincia de Soria no faltan campus deportivos en los que los más pequeños pueden entretenerse. Muchos de ellos relacionados con el fútbol, aunque no son los únicos. Estos son algunos de los campus que se celebran en la provincia de Soria durante este verano.

Uno de los más clásicos es el del C.D. Numancia. Este año se celebra del 8 al 13 de julio para niños y niñas entre los 6y 13 años. Se trata de un campus de fútbol por lo que el grueso de la actividad está relacionada con este deporte cuyas sesiones se desarrollan en la Ciudad Deportiva. Esta actividad se combina con piscina, excursiones, rutas a caballo, gymkanas o kayak en el Duero. Existen tres modalidades de participación (Interno, externo y externos media jornada). El precio oscila entre los 175 y los 475 euros en función de la modalidad elegida. Sobre este campus hay más información en la web del Numancia (www.cdnumancia.com) si bien el mismo ya ha completado las 100 plazas disponibles.

Otro de los campus que tienen lugar en Soria capital es del C.D. Calasanz si bien éste se desarrolla igualmente en El Pontón de San Leonardo. Este se celebra del 15 al 21 de julio y que está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los seis y los 16 años.

En la capital se desarrolla en el campo José Andrés Diago. El coste es de 390 euros con un descuento del 50% por un segundo hermano y sucesivos. Los socios del C.D. Calasanz. y del Norma San Leonardo C.F. tendrá un descuento de 50 euros. El coste del campus incluye los desplazamientos en autobús para diferentes actividades así como autobús gratuito para los participantes residentes en San Leonardo, Navaleno, Cabrejas, Abejar, Villaverde, Cidones, Toledillo y Camaretas. Los participantes recibirán dos camisetas y el almuerzo, comida y merienda se llevará a cabo en la sede del club.

El campus combina el fútbol en dobles sesiones con piscina, kayak, rutas de senderismo, orientación, tirolinas o hinchables entre otras actividades. Durante el campus se realizará una excursión a San Sebastián para visitar el estadio de Anoeta y las instalaciones de Zubieta de la Real Sociedad. Los interesados pueden obtener más información sobre el campus en la web del C.D. Calasanz (www.cdcalasanzsoria.com/campus), página en la que hay igualmente posibilidad de obtener información mediante contacto telefónico.

Uno de los campus de fútbol mas madrugadores es de la S.D. Almazán. Se celebra del 1 al 7 julio y está dirigido a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años. Este campus, que ha ha colgado el cartel de completo para este año y que albergará a 90 participantes, tiene un coste de 280 euros (y 40 euros de descuento para un segundo hermano). Se desarrolla entre las 10 y las 20.00 horas y, como en los anteriores, incluye avituallamiento, comidas y meriendas, además de dos camisetas de paseo, dos de entrenamiento y dos pantalones.

El Campus Nacho Azofra se celebra del 21 al 27 de julioHDS

Este campus combina fútbol con otra actividades lúdicas. Entre las excursiones programadas para este año se encuentra la que tendrá lugar al Ciudad Deportiva de Las Rozas. El campus ya tiene completas las plazas de este año. No obstante se puede obtener información sobre el mismo en el correo electrónico: sdalmazan1967@gmail.com

El fútbol femenino ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, crecimiento que tiene también su reflejo en los campus de verano. De esta manera, Covaleda acoge del 8 al 12 de julio el Campus Lucía Rodríguez, jugadora del Sevilla C.F. Se desarrollará en el campo de El Lomo y está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 4 y los 19 años. Las actividades de este campus se desarrollarán entre las 9.00 y las 14.00 horas. El coste del campus es de 120 euros si bien los participantes empadronados en Covaleda tienen un pequeño descuento mientras que el precio para dos hermanos sería de 200 euros. Los interesados pueden obtener más información a través de la página de Facebook de este mismo campus.

Durante los último años en San Esteban de Gormaz se ha desarrollado igualmente el Campus Joaquín Caparros. Este año no faltará un campus de fútbol en la localidad ribereña. Se desarrollará del 8 al 12 y del 22 al 26 de julio y será mixto, para edades que van de 4 a 12 años, así como masculino y femenino, para edades que van de 13 a 19 años. El coste es de 100 euros con algún descuento en caso de haber un segundo hermano. Combina la actividad deportiva con otras de ocio desde primera hora de la mañana a las 14.00 horas y se incluye avituallamiento para los jóvenes además la correspondiente camiseta del mismo. Se puede obtener más información en campusfutbolsanesteban@gmail.com

Igualmente entre Ágreda y Ólvega se han desarrollado en los últimos años campus de fútbol, ya fueran el de Juan Señor u otros especializados con el deporte rey.

No obstante, no todo es fútbol en el mundo de los campus. Otros clubes y otros deportes se animan en la organización de eventos para enganchar a su deporte a los más pequeños. Ese es el caso del Club Soria Baloncesto que, en colaboración con Muévete, desarrolla este verano la octava edición del Campus Nacho Azofra. Este campus se desarrolla del 21 al 27 de octubre y está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre 2007 y 2016.

Este campus se desarrolla en la modalidad de internos y externos y el precio oscila entre los 290 y los 410 euros e incluye avituallamientos, ropa deportiva y los seguros por la realización de la actividad. Las sesiones de baloncesto están dirigidas por Nacho Azofra y entrenadores del CSB y el deporte de la canasta se combina con otras actividades como paddle surf, pruebas de orientación o piragüismo entre otros. Sobre este campus hay información en la web de CSB (https://clubsoriabaloncesto.es/campus-nacho-azofra-2024), y también se puede solicitar en el mail: campusbasketaventurasoria@gmail.com

Este no es el único campus relacionado con el mundo de la canasta. Del 1 al 7 de julio tiene lugar el Campus Cimbi, un clásico de los últimos años en el verano deportivo soriano. Este campus está dirigido a chicos/as de 8 a 18 años, con o sin experiencia previa en la práctica del baloncesto y corre a cargo de entrenadores de distintos países con experiencia en el trabajo de formación.

Este campus, que tiene lugar entre las 9.30 y las 19.30 horas, puede desarrollarse en la modalidad de internos y externos y el precio oscila entre los 360 y los 650 euros, e incluye ropa deportiva y comidas entre otros.

El Club Balonmano Soria celebra del 8 al 12 de julio su campus veraniego, de 9.00 a 13.30 horas y que incluye jornadas de tecnificación tanto en pista como en playa, actividad que se complementa con natación y otras actividades al aire libre. El coste del campus, orientado a la iniciación para los más pequeños, es de 140 euros e incluye el seguro de responsabilidad civil, camiseta conmemorativa, desayuno y desplazamientos. Se puede tener más información a través de la web del club (www.balonmanosoria.com), o en el mail socios@balonmanosoria.com.

También el Club Pádel Soria desarrolla un campus este verano. Su particularidad es que se desarrolla durante los meses de julio y agosto, está dirigido a niños con edades entre los 6 y los 16 años y se desarrolla de 9 a 13.00 horas. El coste del campus es de 20 euros diarios ó 95 por semana completa con un 10% de descuento por segundo hijo. El mismo combina el pádel con otras actividades lúdicas. Se puede obtener más información en la cuenta de IG del Club Pádel Soria y en el teléfono 606875077.

Por su parte, del 8 al 12 de julio se celebra el Campus de Triatlón Almazán, una cita dirigida a edades que van de los seis a los 16 años y que se desarrolla de 9.00 a 20.00 horas. El precio del campus es de 170 euros ó 185 si se quiere transporte hasta el lugar de celebración. En caso de haber un hermano el coste es de 140 euros. Como el propio deporte del triatlón, se trata de un campus polifacético deportivamente hablando en combinación con actividades lúdicas. Se puede obtener más información en email campustriatlonalmazan@gmail.com o bien en el WhatApp 653798190.

La Campaña Deportiva Municipal de Verano del Ayuntamiento de Soria ofrece igualmente una amplia variedad de campus deportivos, campus que desarrollarán a lo largo de los meses de julio y agosto en función de la práctica deportiva y con un amplio rango de edad y de lunes a viernes.

Entre los campus deportivos municipales se encuentran los de peque atletismo, atletismo, multiaventura, multideportivo, triatlón, bádminton, baloncesto, voleibol, fútbol, voley playa y salvamento y socorrismo. Se puede más información sobre los mismos a través del Departamento Municipal de Deportes (975232866), y en

deportes.soria.es

El campus de atletismo se desarrollará en tres turnos (1º.- del 15 al 26 de Julio 2º.- del 29 de Julio al 9 de Agosto 3º.- del 19 al 30 de Agosto) para niños nacidos entre 2009 y 2019, que estarán divididos en dos grupos. Las actividades se llevarán en Los Pajaritos y en Monte Valonsadero en función del grupo.

El campus Multiaventura se desarrolla en tres turnos (1º.- del 15 al 26 de Julio 2º.- del 29 de Julio al 9 de Agosto 3º.- del 19 al 30 de Agosto), y está dirigido a niños nacidos entre 2009 y 2015. El campus comprende actividades al aire libre como senderismo, piscina, bicicleta y circuitos de orientación.

El campus de triatlón de la Campaña Deportiva Municipal se divide igualmente en tres turnos (1º.- del 5 al 9 de Agosto 2º.- del 19 al 23 de Agosto 3º.- del 26 al 30 de Agosto). Está dirigido a niños nacidos entre 2013 y 2016 y la actividad se llevará a cabo en el aparcamiento de Los Pajaritos y la piscina del San Andrés. Es imprescindible saber nadar un largo y llevar bici de montaña con cambios. Es obligatorio el uso de casco. El coste de la actividad incluye almuerzo.

El campus de bádminton se desarrollará entre el 19 y el 30 de agosto en Fuente del Rey y está dirigido a niños nacidos entre 2009 y 2017. La actividad combina la introducción al deporte de bádminton con actividades al aire libre.

El campus de baloncesto tendrá lugar del 29 de julio al 2 de agosto y del 5 al 9 de agosto en el pabellón de San Andrés. Dirigido a niños nacidos entre 2009 y 2016, combina la práctica del baloncesto con actividades al aire libre y piscina. El coste de la actividad incluye almuerzo.

El campus multideportivo se desarrolla en los siguientes turnos: 1º del 15 al 26 de Julio, 2º- del 29 de Julio al 9 de Agosto y 3º.- del 19 al 30 de Agosto. Se desarrolla en el complejo del San Andrés y está dirigido a niños nacidos entre 2009 y 2016. Combina actividades al aire libre con actividades de piscina.

El campus de voleibol se divide en tres turnos (Del 8 al 12 de julio, Del 15 al 19 julio y Del 22 al 26 de julio), se llevará a cabo en el polideportivo de La Juventud y está dirigido a niños nacidos entre 2009 y 2016. El campus comprende iniciación y perfeccionamiento de voleibol en combinación con actividades de aire libre. El coste de la actividad incluye almuerzo.

El campus de fútbol se desarrollará en el San Andrés en turnos que van del 15 al 26 de Julio; del 29 de Julio al 9 de Agosto y del 19 al 30 de Agosto. Dirigido a jóvenes nacidos entre 2009 y 2016, combina la actividad futbolística con la piscina.

El campus del voley-plaza se desarrolla del 19 al 23 de Agosto y se llevará a cabo en la pista del Perejinal. Dirigido a niños nacidos entre 2010 y 2016 combina la iniciación y el perfeccionamiento al voley plaza con actividades al aire libre. El campus incluye almuerzo.

Una de las novedades de este año dentro de la Campaña Deportiva Municipal de Verano es el campus de salvamento y socorrismo. Está dirigido a jóvenes nacidos entre 2010 y 2013 y se desarrollará entre las piscinas Ángel Tejedor y la zona del Peñón en el río Duero. Estará dividido en tres turnos (del 15 al 19 de Julio; del 5 al 9 de Agosto y del 26 al 30 de Agosto). Durante el campus se llevarán a cabo actividades relacionadas con salvamento y socorrismo y prevención de accidentes en espacios naturales. Igualmente se enseñará natación en aguas abiertas. Se realizará una práctica en Playa Pita y es obligatorio tener buen dominio del agua. El coste del campus incluye almuerzo.