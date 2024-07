Marina Muñoz: "Quería ir a por todas"

Publicado por Jon Ander Uriarte

La cuellarana del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz, fue una de las protagonistas de los Nacionales celebrados en Almazán durante el pasado fin de semana al proclamarse campeona de España en la modalidad de acuatlón y triatlón en categoría elite. La deportista afincada en Soria está ahora pendiente de saber si podrá estar en el Mundial de Triatlón Cros que en agosto de celebra en Australia.

La integrante del Deporama Triatlón Soriano, campeona de Europa en Portugal hace tres semanas, era una de las favoritas para subir al pódium en las competiciones celebradas en el entorno del parque de La Arboleda de Almazán. Un objetivo que acabó consiguiendo. "La verdad es que estoy muy contenta. Venía un poco cansada del trabajo de toda la temporada, de haber competido en Portugal, pero iba con muchas ganas. Quería ir a por todas tras haber logrado el Campeonato de Europa, quería estar entre las mejores", admite la triatleta.

La primera de las competiciones las disputó el sábado por la tarde con motivo del Campeonato de España de Acuatlón, una cita en la que se proclamaba campeona con un tiempo 32:56, por delante de Gemma Valentina Llabres, del Amistat Novomarhotel, con 33:16, y Elsa Pena, del Cidade de Lugo Fluvial, que invertía 33:42 en el recorrido. "La verdad es que fue una prueba en la que me apunté de rebote. Lo hice porque me lo pidieron María Guerra y María Barceló (integrantes del Deporama Triatlón Soriano), y pensé que, ya que estaba, me apuntaba", reconoce la deportista.

Marina Muñoz reconoce que era casi la primera vez que competía en una prueba de acuatlón ya que previamente solo lo había hecho en una ocasión siendo cadete. "No fue una prueba fácil porque salí tarde del agua. Había cuatro ó cinco chicas especialistas en natación que salieron con aproximadamente un minuto de ventaja del agua. Y recortar un minuto de tiempo en cinco kilómetros de carrera a pie no es nada sencillo. Aún así intenté remontar y el hecho de ir superando corredoras me permitió venirme arriba", apunta la segoviana afincada en Soria.

Ya el domingo, Marina Muñoz defendía el título de campeona de España en la modalidad de triatlón cros, competición en la que partía como favorita. "Fue una carrera muy dura. Marta Barbón es una rival dura, no me lo puso fácil y eso es bueno para el triatlón nacional", destaca la integrante del Deporama. Marina Muñoz salió bien colocada en la natación y aprovechó su fortaleza en el sector de bici para establecer una ventaja que administró durante la carrera a pie. "Noté el cansancio del esfuerzo realizado el día anterior. En el agua no tanto porque eran 1.000 metros, pero en la bici no estuve excelsa y ya corriendo los siete kilómetros vi que iba a menos mientras que Marta iba muy fuerte", relata la triatleta.

ESPERA IR AL MUNDIAL

Tras la buena competición desplegada en Almazán, Marina Muñoz está a la espera de saber si acude o no al Campeonato del Mundo de Triatlón Cros que en agosto se celebra en Australia. La Real Federación Española de Triatlón no puede tardar mucho en dar a conocer la lista de los deportistas convocados para la cita. A la espera de esa lista, la cuellarana tiene en mente disputar el Campeonato de España de Triatlón Olímpico (consistente en 1500 metros de natación, 40 de bici y 10 de carrera), que tiene lugar a comienzos de septiembre. Igualmente quiere disputar la Copa del Mundo del Triatlón que tiene lugar en Valencia.