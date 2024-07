Marta Pérez Miguel: "Cuando saltas a un estadio lleno de gente, impresiona"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La atleta Marta Pérez Miguel (Soria, 19 de abril de 1993), ultima en estos días en Soria su segunda participación en unos Juegos Olímpicos. La campeona soriana entrena con parte de su grupo de trabajo, su entrenador Antonio Serrano, y sus compañeros, la también atleta olímpica Irene Sánchez-Escribano (3.000 obstáculos), y Unai Naranjo, que prepara la prueba de maratón del Mundial sub-20 que se celebra en agosto. Marta Pérez viajará a París el próximo día 3 para saltar a la pista en las rondas previas del 1500 femenino el 6 de agosto, a partir de las 10.05 horas. Su objetivo es ir «partido a partido», en una prueba en la que se está corriendo muchísimo y hay grandes rivales.

P.- Hace aproximadamente un mes tuvo una pequeña lesión muscular ¿temió no ir a los Juegos?

R.- La verdad es que la gestión de la lesión sí que fue complicada. No es que temiera por los Juegos en sí, es que al principio no sabía que tipo de lesión era. Hasta que vimos que era una micro rotura de fibras, no teníamos muy claro lo que era. Sin diagnóstico no sabes cuánto tiempo vas a estar parada y algún momento de susto hubo. Cuando Javi Nuñez, un médico con el que trabajo mucho a nivel de traumatología, vio clarísimo que era una micro rotura y que no había nada más no temí por los Juegos. En el Campeonato de España no competí con permiso de la Federación y, si me la hubiera tenido que jugar, hubiera competido. Sí que es verdad que los primeros días fueron reguleros hasta que supe lo que era.

P.- ¿Aún así tuvo que fastidiarle no estar en el Campeonato de España?

R.- Sí, me dolió y esa semana lo pasé mal. Me dolió, no por el hecho de estar o no en los Juegos, sino porque había un Campeonato de España. Me dolió no poder estar en un campeonato que para mí no es una cita menor. Es una competición importante, la más importante del verano quitando las pruebas internacionales, una cita y que me gusta mucho competir, además son carreras que intentas ganar en lugar de conseguir una marca. Sí que me dolió la verdad.

Marta Pérez en las pistas de Los Pajaritos durante estos días.MARIO TEJEDOR

P.- Llegan los Juegos Olímpicos de París ¿Cómo llega a la cita después de este contratiempo?

R.- Es verdad que he tenido un contratiempo de una semana pero creo que los Juegos Olímpicos no se preparan en el último mes. Al final llevo todo el año entrenando con mucha solvencia, entrené muy bien durante el invierno acumulando mucho trabajo, entrené igual en verano. Llegué en forma al Europeo donde se demostró que estaba bien y sigo confiando en que, y los entrenamientos así lo dicen, todo lo que he hecho este año. He intentado hacer las cosas muy bien adelantando la preparación para llegar a tope un poco antes que otros años porque los Juegos son a comienzos de agosto, sigo confiando en eso. He tenido un contratiempo pero también es verdad que todos los atletas en sus preparaciones tienen contratiempos, lo que pasa es que si no te pilla en una competición no se entera nadie. Siempre te puede pasar algo, yo había tenido la suerte de que no me había pasado nunca pero creo que una semana no determina una temporada entera de preparación.

P.- Serán sus segundos Juegos. En Tokio fue novena en la final ¿puede ser el objetivo que tampoco es fácil o prefiere ir partido a partido?

R.- Es verdad que estar en la final sería maravilloso y todos nos podemos poner un objetivo ambicioso. Sí que quiero ir paso a paso porque estuve en Tokio, luego en Eugene, Budapest (Campeonatos del Mundo)... al final nuestros Mundiales tienen el mismo nivel que los Juegos Olímpicos, en uno estuve en la final (Eugene) y en otro no (Budapest). Al final se está corriendo muchísimo en mi prueba, la gente hace menos de 3:55 sin querer y sé que hay muchísimo nivel. Quiero ir paso a paso y sé que me tengo que concentrar en la eliminatoria como si para mí fuese una final si quiero pasar entre las seis primeras. No tengo margen para pensar en el tercer día de competición, tengo que pensar en el primero así que, de momento, la eliminatoria y estar entre las seis primeras que son las que pasan directas. Como dicen los futbolistas, hay que ir partido a partido.

P.- ¿Van a ser estos Juegos diferentes a los de Tokio, donde el coronavirus estaba todavía cercano en el tiempo?

R.- Sí, en general los Juegos de París van a ser diferentes. En Tokio no había público, no podíamos salir de la Villa... Yo los disfruté dentro de lo que eran y disfruté mucho de estar solo con el equipo porque no podías irte a otro sitio. No era la realidad. La mayoría de los campeonatos no son así y estos Juegos al ser aquí, en un sitio cercano, puede ir gente de Soria a verlo, notas a la gente mucho más ilusionada algo que en Tokio no pasó. Mi familia, mis amigos quieren venir y este sentido va a ser muy diferente. También el ambiente de los Juegos porque en Tokio no podía ni ir a ver otros deportes.

P.- El otro día hablando con Rafael Revilla me decía que los Juegos es lo máximo en su deporte, el hockey. ¿Ocurre lo mismo en el atletismo donde los Mundiales llenan estadios, son más que un Mundial?

R.- Creo que los Juegos son diferentes si hablamos de un sentimiento general, social, a la repercusión que tiene desde el punto de vista mediático, con patrocinadores. Te puede abrir mas puertas que otras competiciones. Igual no ocurre en otros deportes, pero lo atletas sí que tenemos competiciones internacionales fuertes a lo largo de nuestra carrera deportiva. Creo que la gente que conoce el atletismo, y los propios atletas, valoran igual un resultado deportivo en un Mundial que en unos Juegos. Nuestros mundiales tienen público, los estadios están igual de llenos lo que pasa que es verdad que a nivel social, a nivel de repercusión, a nivel de otros deportes, lo que se habla de las competiciones antes de que lleguen, no tienen nada que ver.

P.- ¿Qué se siente al saltar a la pista en unos Juegos?

R.- Solo he estado en unos y además fueron raros, tuve una sensación extraña porque siempre había competido con público. Realmente en los campeonatos de atletismo hay más o menos gente pero siempre hay gente. En el Mundial de Londres 2017, cuando competí, estaba lleno el estadio así que saltar al estadio de Tokio fue raro porque estaba vacío, fue una sensación muy extraña. Vi a mis compañeros de selección y a los periodistas que estaban en la zona de medios, no había nadie más. Según fui pasando rondas fue una semana alucinante y vi la importancia que estaba teniendo fuera porque todo el mundo te escribía, te llamaban de un montón de cadenas, de la radio. Saltar al estadio fue raro, lo que pasa es que luego te concentras en la carrera. Yo estaba contenta de estar allí, de haber llegado sin covid, llegas a la pista y te concentras en la carrera.

P.- ¿Qué cree que va a sentir?

R.- Va a ser muy emocionante. Al final el estadio está lleno, son estadios muy grandes que cuando están llenos, vistos desde abajo, impresionan mucho. Tengo ese recuerdo total de Londres 2017, nunca había competido en algo tan grande, había estado en un Europeo pero no es lo mismo, y cuando saltas a un estadio que está lleno de gente y que está haciendo ruido, impresiona mucho, emociona mucho y hace mucha ilusión ver que tu deporte atrae a la gente y que hay aficionados que lo pasan bien. A mi no me genera presión que haya público, me gusta y cuánto más gente y más ruido mejor. Creo que voy a disfrutar de esa parte de estos Juegos, incluso cuando llegas al estadio y ves que hay colas para entrar.

P.- Ha venido a Soria a ultimar la preparación, ¿se debe, a la altitud, al clima a las obras en el CAR de Madrid?

R.- Soria es un sitio maravilloso para entrenar en verano y, sobre todo por el clima. Hace mucho menos calor, no solo para entrenar, también para vivir, para dormir, para descansar. Es verdad que hay maratonianos que sí que se centran un poco más en la altitud pero, en mi caso, no respondo mucho a mil metros, en mi caso estoy acostumbrada. Tampoco tiene que ver con las obras en Madrid, ya en 2019 vinimos y en 2023 vino también el grupo de entrenamiento.