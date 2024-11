El C.V. Grupo Herce sigue con su progresión tras superar a C.V. Melilla

Publicado por ÁREA 11

Le tocó sufrir a Grupo Herce Soria para ganar en Melilla ante un rival muy combativo que, de la mano de Macarro y Martina, consiguió llevar el partido hasta el tie-break. Mantuvieron la calma los de Toribio en un quinto set en el que ningún equipo llegó a tener más de dos puntos de ventaja. Al final, en la tercera bola de set, los sorianos conseguían resolver el choque. Un choque en el que Bruno Santos Cunha brilló con luz propia, sobre todo en la segunda y tercera manga.

Lo cierto es que Grupo Herce Soria salió algo frío a la pista del Javier Imbroda y, pese a que aguantó el tirón de los melillenses en los primeros compases (4-4), no conseguía doblegar a un rival muy sólido en el bloqueo y que fue siempre por delante en el marcador. Aún así, Villalba conseguía sacar a los suyos del atolladero y colocar el 21-21. Pero CV Melilla apretaba los dientes y con tres puntos de bloqueo consecutivos conseguía finiquitar el set (25-22).

Ya en la segunda manga, la igualdad volvió a marcar los primeros compases, con un CV Melilla muy enchufado que forzaba los errores del cuadro soriano. Necesitaban los de Toribio arriesgar para no verse con 2-0 en el luminoso, pero no acababan de encontrarse cómodos en la pista (11-11). Fue ahí cuando Bruno Santos Cunha, que había comenzado algo dubitativo el partido, pero había ido creciéndose desde el inicio del encuentro, explotó por fin. El jugador de Grupo Herce Soria conseguía conectar un par de buenas acciones que le daban la confianza necesaria para asumir el mando y liderar la escapada de los suyos (12-15). Mientras, la conexión entre Martina y Macarro mantenía vivos a los melillenses, que pese a todo no podían enjugar diferencias (17-21). Movía el banquillo el técnico local buscando centímetros en la red, pero Grupo Herce soria continuaba imparable y colocaba el 1-1 en el luminoso (20-25).

El guión se repetía en la tercera manga, con un inicio igualado al máximo y continuos cambios de saque y alternancias en el electrónico que se prolongaron hasta el 8-8. Una vez más, aparecía Bruno Santos para desatascar el partido, colocando el 8-10 y provocando el tiempo muerto del técnico local.

No conseguía Melilla frenar a su rival, que colocaba el 8-12 con uh ataque demoledor. Le costaba bloquear ahora con eficacia a los norte africanos, aunque una vez más conseguían mantenerse con vida de la mano de Martina (16-18). Pero cuando los demás se atascaban, aparecía de nuevo Bruno Santos, inconmensurable, para solucionar la papeleta a los sorianos y volver a poner tierra de por medio (17-21).

Apretaban los de Toribio en la red, sacando de sus casillas a un Melilla que no encontraba la manera de frenar al rival y veía como estos se anotaban el set (20-25).

Ya en la cuarta manga, le tocaba a los locales arriesgar al máximo, y lo hicieron desde el inicio, de la mano de Martina y Rasanen, muy efectivos en ataque para colocar un alarmante 13-6 en el marcador. No perdían los nervios los sorianos, que poco a poco conseguían reducir esa diferencia y se colocaban a 3 puntos 16-13. Sin embargo, los centrales locales conseguían romper la defensa soriana y Melilla forzaba el tie-break (25-22).

Ya en la manga decisiva, la igualdad volvía a ser la nota dominante, con Cunha liderando el ataque soriano y Martina haciendo lo propio en Melilla. Las alternancias en el marcador se sucedían hasta el 15-15, con Martina salvando dos bolas de partido para los sorianos. Al final, sin embargo, un punto de bloqueo de Soria puso punto y final al partido y dio el triunfo a los de Toribio.