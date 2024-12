Berná destaca la regularidad como el factor clave para acabar segundo en el Circuito de Madrid

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Daniel Berná va camino de cerrar la temporada con una valoración muy positiva en la que destaca, por encima de todo, su regularidad, que le ha permitido, por ejemplo, alcanzar su mejor clasificación en el ranking final de la Orden de Mérito 2024 del Circuito de Profesionales de Madrid, donde el jugador del Club de Golf Soria ha acabado segundo.

Esta segunda plaza llegó tras su buena actuación en la Final del circuito, disputada los días 25 y 26 de noviembre en la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, en San Sebastián de los Reyes. Allí fue segundo, un resultado que le deja contento porque “jugué bastante mejor de lo esperado”, sobre todo por no tener referencias de cómo llegaba, al no haber disputado torneos desde hacía prácticamente un mes y en los que, además, había sido algo irregular.

Lo cierto es que en esta final, tras una primera jornada en la que Berná acabó en el liderato compartido con -3 a pesar de la lluvia y del viento que les acompañó, en la segunda vuelta “iba jugando bastante bien, aunque con poca confianza desde el tee, y en los últimos hoyos se vio que, con poca confianza desde las salidas y con más presión, fallé un poco más y se me escapó la victoria”, admitía el jugador soriano.

Este resultado le permitió pasar del quinto al segundo puesto del ranking final, algo que le deja muy satisfecho. “Valorando el año entero, creo que he jugado bastante bien, muy regular, porque creo que es la primera vez que, el que queda segundo en el ranking, lo consigue sin ganar ningún torneo, y eso es porque siempre he estado ahí entre los cinco primeros todas las semanas”. El resultado es “mi mejor posición en el ranking del circuito de Madrid”, donde su mejor clasificación hasta el momento era un cuarto puesto.

Ahora, la temporada 2024 para Berná queda pendiente de dos citas más, las dos concentradas a mediados de diciembre. Así, del 12 al 15 participará en el Campeonato de España de Profesionales, que por segunda vez se disputará en el Real Novo Sancti Petri Iberostar Golf Club, uno de los recorridos emblemáticos del golf gaditano y español. Un día después, el lunes 16, el jugador soriano afrontará el Torneo de Navidad de Dobles de Profesionales, que tendrá como escenario El Encín Golf, en Alcalá de Henares, y donde Berná probablemente jugará con su pareja habitual en los torneos de dobles, José Manuel Pardo.

Hay que recordar, igualmente, que Berná tenía que haber disputado, del 21 al 23 de noviembre, la Final del Tumi Spain Golf Tour, el circuito de la PGA de España, que estaba programada para celebrarse en el campo castellonense de Panorámica Golf Resort y que, debido a los efectos de la DANA, se tuvo que aplazar hasta una nueva fecha y no se celebrará hasta el mes de enero de 2025, concretamente entre los días 23 y 25.