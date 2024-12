Marta Pérez, quinta en relevos por equipos con España en el Europeo de Cross

Publicado por Jon Ander Uriarte

El equipo español de relevos mixtos que ha participado en el XXX Campeonato de Europa de Cross, del que forma parte la campeona soriana Marta Pérez, finalizó en la quinta posición. El relevo italiano se proclamó campeón de Europa seguido por el combinado francés y británico.

La soriana Marta Pérez corrió el segundo relevo de los españoles teniendo un problema en el últimos obstáculo, una caída a unos 100 metros del final, que no le impidió dar el relevo a Esther Guerrero.

El relevo italiano cruzó primero la línea de meta con un tiempo de 18:02, el mismo que marcó Francia y Gran Bretaña en un sprint emocionante por alzarse con el oro. La cuarta posición fue para Países Bajos mientras que España, con Adrián Ben como último relevo, entraba en la quinta plaza.

Al finalizar la prueba, el equipo de relevo mixto ofrecía sus impresiones a través de la cuenta de X de la Real Federación Española de Atletismo con una Marta Pérez visiblemente conmocionada y afectada por lo sucedido pero bien físicamente. "He ido a coger a las chicas que iban delante. Es verdad que me iba encontrando bien, he cogido a la chicha de Países Bajos y a la inglesa y cuando hemos llegado a la última arena creo que que he frenado un poco y al llegar a los troncos, he sentido que alguien me cogía, he cambiado la zancada y me he caído y...bueno me he caído. Y he acabado con todas las posibilidades de medalla del equipo porque cuando se lo he entregado a Esther ya era imposible. Ya he dicho que lo siento mucho, el cross no es lo mío, está claro, es una pena", señalaba Marta junto al resto del equipo.