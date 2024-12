Toribio confía en la reacción del Grupo Herce ante un SPSP Tarragona "muy peligroso"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria no está acostumbrado a perder y la derrota del pasado sábado ante Leleman Valencia dejó una herida abierta en la plantilla que se quiere curar ganando este fin de semana a SPSP Tarragona, choque con el que se cierra la primera vuelta de la Superliga y que marcará los cruces de los octavos de final de la Copa del Rey. Alberto Toribio confía en la reacción de los suyos para volver a la senda del triunfo y avisa que llega a Los Pajaritos un rival "muy peligroso". El técnico celeste espera recuperar la mejor versión "para ganar un partido importantísimo" de cara a la segunda vuelta del campeonato liguero.

"Las derrotas nunca sientan bien y la sensación que nos quedó es de frustración", afirmaba Toribio en su habitual rueda de prensa de los jueves para analizar la situación de un Grupo Herce que por primera vez hincaba la rodilla en Los Pajaritos en la presente temporada. "No supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos para ganar un encuentro descontrolado e irregular por las dos partes".

El Grupo Herce quiere recuperar la regularidad y el buen nivel que le ha llevado a vencer en escenarios tan importantes como en la cancha de Guaguas. Y es que Toribio sabe que si su equipo no rinde al cien por cien puede tener problemas. "Si no estamos al límite no ganamos", insistía el vallisoletano en un mensaje que viene repitiendo en las últimas temporadas. "Tenemos que mantener nuestra esencia y no perder la humildad" para repetir los éxitos logrados en los ejercicios anteriores.

Humildad y todas las ganas del mundo para corregir los errores de la pasada jornada. "La sensación ante Valencia es que les dimos alas y en Los Pajaritos no tenemos que darle la oportunidad a los rivales de que crezcan", comentaba Toribio. El pucelano hace autocrítica de la derrota, aunque explicaba que cuando se gana también se hace este tipo de valoraciones.

Análisis para enmendar la plana ante SPSP Tarragona, un equipo que es recién ascendido a la Superliga y que lucha por la permanencia. Un rival en teoría muy asequible para los sorianos pro con el que no quiere ninguna confianza el entrenador del Grupo Herce. "Es un conjunto que va de menos a más y por ello es peligroso". Toribio explicaba que los tarraconenses "comenzaron tarde" su planificación de la temporada "y les ha costado mucho el inicio. Se están adaptando a la competición y van a más". Reconoce que debido a la derrota ante Leleman "no me ha costado mucho esta semana empujar al equipo" en su motivación para regresar a la senda de las victorias.

Centenario Toribio

El entrenador de Valladolid cumplía ante Leleman Valencia su partido cien en el banquillo del Grupo Herce y reconocía estar "orgulloso y contento" con este centenario. "Agradezco al club por su confianza y también agradezco a los jugadores por su compromiso. A por otros cien partidos".