Daniel Berná valora positivamente su temporada en 2024

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El segundo puesto en el ranking de la Orden de Mérito del Circuito de Profesionales de Madrid ha sido la nota más destacada de la temporada 2024 de Daniel Berná, una campaña en la que se ha mostrado muy regular, pasando más cortes que nunca, pero que no ha podido coronar con ningún título.

El jugador del Club de Golf Soria pasaba balance poco después de disputar su último torneo de la temporada y de emprender unas vacaciones durante las que espera cargar pilas de cara al 2025. Berná explicaba que “lo cierto es que ha sido un año en el que he pasado más cortes que nunca, pero también ha sido un año en el que no he conseguido victorias y en el que tampoco he tenido muchas opciones de ganar torneos de tres días”, admitía. A pesar de ello, el jugador soriano valoraba su juego como “bastante regular en líneas generales durante todo el año y he pasado muchos cortes, pero no ha sido espectacular en ningún momento de la temporada”, reconoce.

Sobre su segundo puesto en el Circuito de Madrid, su mejor clasificación de siempre, se basó precisamente en esta regularidad de la que ha hecho gala, porque “siempre he estado ahí entre los cinco primeros”, hasta el punto que, como el propio Berná recordaba, es la primera vez en la que, el que acaba segundo del ranking, lo consigue sin ganar ningún torneo. La mejor clasificación del soriano hasta este año en el circuito madrileño había sido un cuarto puesto.

La recta final de la temporada 2024 ha incluido la participación de Daniel Berná en dos torneos: el Campeonato de España de Profesionales, torneo disputado en el Real Novo Sancti Petri Iberostar Golf Club, en el que acabó en el puesto 45, y el Torneo de Navidad de Dobles de Profesionales, prueba en la que formó pareja con José Manuel Pardo y en la que terminaron en el puesto 15 en El Encín Golf de Alcalá de Henares.

Ahora Berná aparcará el golf durante unas semanas para luego retomar los entrenamientos con vistas a la temporada 2025, en la que, por el momento, solo tiene confirmada una cita la Final del Tumi Spain Golf Tour 2024, el circuito de la PGA de España. Será del 23 al 25 de enero en el campo castellonense de Panorámica Golf Resort. Esta final estaba inicialmente programada para los días 21 a 23 de noviembre pasados, pero tuvo que ser aplazada debido a los efectos de la DANA.