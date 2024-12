Con los mejores deseos de los técnicos de C.D. Numancia, C.V. Grupo Herce y BM Soria

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria

Los entrenadores del C.D. Numancia, C.V. Grupo Herce Río Duero y Balonmano Soria analizan que es lo mejor y lo peor a nivel deportivo y extra deportivo que les ha pasado durante el 2024 que está a punto de doblar la rodilla. Aitor Calle, Alberto Toribio y Oriol Castellarnau, preparadores de Numancia, Grupo Herce y BM Soria respectivamente, muestran sus deseos deportivos para el 2025 que se vislumbra en el horizonte sin olvidarse de una afición y una sociedad soriana con la que conviven y que les siguen en su quehacer profesional.

P.- ¿Cuál ha sido para usted el mejor y peor momento de 2024 a nivel deportivo y extradeportivo?.

R.- Aitor Calle - En la parte positiva, y por seguir un orden cronológico, la consecución del objetivo de la temporada pasada en el Sestao River. Era un reto el objetivo en Primera Federación y conseguir la salvación de un equipo humilde fue un logro. Hay que reconocer que fue una gran satisfacción y lo sentí con mucha felicidad. Continuando con el orden cronológico, tras vivir ese momento, sin ninguna duda la llamada del Numancia y la posibilidad el día de la presentación de verte sentado en el banquillo de Los Pajaritos. Sentir ese orgullo y tener esa responsabilidad de ser entrenador del C.D. Numancia. Para mí son palabras mayores y las destacaría sin ninguna duda sobre el resto de cosas. Respecto a lo negativo, afortunadamente no puedo destacar demasiadas cosas pero me dejó una espinita clavada y cierto sabor amargo la eliminación de este año en Copa del Rey ante el Sporting porque la Copa en una competición que personalmente me ilusiona mucho y tenía mucha ilusión con el Numancia por toda la historia que esa competición ha supuesto para el Club.

R.- Alberto Toribio - A nivel deportivo, evidentemente, ese subcampeonato de Liga quizás es lo mejor. Lograr por segundo año consecutivo meternos en la final para nosotros fue volver a estar por encima de los que podemos. A nivel extradeportivo ver que la estructura del club cada vez es mejor y funciona mejor, ese es uno de los objetivos importantes y creo que poco a poco se está logrando.

R.- Oriol Castellarnau - El peor momento fue cuando falleció mi abuela, fue durísimo. El mejor momento cuando recibí la llamada de Litos para recalar en el Balonmano Soria. Creo que se acercaba mucho a mi sueño, lo había pensado mucho y estoy donde quiero estar y donde había pensado que tenía que estar.

P.- ¿A este 2025 que está a punto de llegar, que le pediría a nivel deportivo?

R.- Aitor Calle - Lo tengo clarísimo, en el aspecto deportivo conseguir el objetivo. Dar un pasito adelante con este gran club, poder seguir creciendo profesionalmente, dar una alegría a nuestra afición y poder disfrutar a final de temporada de algo tan bonito y tan especial como puede ser conseguir el objetivo final. Tengo clarísimo que eso es lo que deseo.

R.- Alberto Toribio - Competir, competir por todo. Estar a nivel para poder luchar por todo lo que se nos plantee. Evidentemente todos queremos estar lo más arriba posible, pero sobre todo competir, tener la sensación de que podemos afrontar cada partido para ganarlo.

R.- Oriol Castellarnau - Siempre digo lo mismo, el resultado no depende de mí pero sí me gustaría salir satisfecho de la temporada. Que al acabar la temporada, más allá del resultado final, pudiera decir que he hecho todo lo que he podido.

P.- ¿Y qué le pediría al próximo año a nivel extradeportivo?

R.- Aitor Calle - A nivel extradeportivo, sobre todo salud para mí, para los míos. Para todos en general porque creo que muchas veces nos quejamos de cosas que no son realmente importantes y, por desgracias en ocasiones sufres las consecuencias de ello. Por eso lo que deseo es que tengamos salud todos.

R.- Alberto Toribio- No sé, no soy una persona de muchos deseos en las Navidades o los cambios de año. Soy más deseos del día a día, soy una persona que cree que los deseos te los trabajas tú y ahora mismo a nivel extradeportivo no se me ocurre nada.

R.- Oriol Castellarnau- A nivel personal que mi pareja viniera conmigo, que es algo muy importante para mí. A nivel general, que haya muchísima salud, que no haya destrozos o desgracias como la DANA, que pueda acabarse con las guerras que algunas personas están padeciendo y que todo el mundo fuera un poco más positivo.

P.- ¿Qué desearía, que le diría a la sociedad soriana y a la afición de cara a este 2025?

R.- Aitor Calle - Lo mismo, creo que la salud es muy importante. Quizás nos estemos alejando un poco d la realidad, soy una persona que me he educado siempre en los valores, en el respeto. Creo que hay ciertos aspectos en los que estamos yendo muy rápido, estamos avanzando muchísimo y es maravilloso ver todas as cosas que tenemos a nuestro alcance. Pero creo también que echar la vista atrás y no olvidarnos de otras aspectos también es importante. Que la gente sea feliz, que tenga mucha salud y que no olvidemos las cosas realmente importantes y se la demos a otras más banales. Estamos un poco cegados con demasiada información, con situaciones secundarias que pasan a ser prioritarias y sería más importantes dar relevancia a los realmente prioritario.

R.- Alberto Toribio - Ostras, esta es para pensársela. Que la convivencia siga siendo como es porque creo que Soria es una ciudad muy buena para vivir, muy tranquila. Eso tiene que seguir siendo así y se debe evidentemente a las personas que vivimos aquí.

R.- Oriol Castellarnau- Que nos quieran. Nosotros vamos a prometer trabajo, trabajo y trabajo que es lo que estamos haciendo. Que nos acompañen porque cuánto más tiempo estemos juntos más nos vamos a conocer y puede generarse una sintonía que puede ser muy bonita.