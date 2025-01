El Balonmano Soria ve frenada su racha victoriosa en Avilés (38-34)

El BM Soria no inicia el año 2025 con buen pie al perder en Avilés.Mario Tejedor

LLevaba 8 encuentro consecutivos sin perder Club Balonmano Soria, pero vio cómo Horizonte Atlética, que sigue mostrando credenciales para estar en la zona alta de la tabla, ponía fin a esa excelente racha y se quedaba con el triunfo. Los locales, que se vieron pronto por detrás en el marcador, no bajaron nunca los brazos y a base de intensidad y mucha velocidad conseguían darle la vuelta al marcador al final de la primera mitad, para acabar doblegando a un cuadro soriano que no encontró la manera de contrarrestar el juego de su rival.

Salió bien Club Balonmano Soria, moviendo rápido el balón y abriendo bien el juego a los extremos para colocar romper la sólida defensa de Horizonte Atlética. Aún así, le costaba a los de Castellarnau hacer gol y hubo que esperar más de tres minutos y medio para ver cómo el 0-2 subía al marcador. Adrián Fernández replicaba para los asturianos, pero los sorianos mantenían el control del balón y hacían el 1-3. Pero los locales no aflojaban. El cuadro asturiano se mantenía firme en defensa, dificultando la circulación de balón de su rival y generando muchos problemas a un cuadro soriano que no conseguía romper el partido. Solo la buena actuación de Fran Revuelta bajo palos dio un respiro al equipo de Toribio, que parecía que se escapaba (2-5, minuto 7).

Llegaba entonces la primera exclusión en las filas locales y parecía que los sorianos podían abrir una brecha importante, pero el equipo local aguantó bien la inferioridad numérica (4-7). Se crecían los locales, que conseguían sacudirse complejos y nervios y empezaban a generarle muchos problemas a su rival. Soria perdía cada vez más balones y no conseguía finalizar sus ataques, dando vida a un Horizonte Atlética que se mostró muy acertado a la contra y que conseguía colocarse a solo un gol antes de que se cumpliese el minuto 12 de partido (6-7). Los asturianos estaban llevando al límite a su rival, que se quedaba con un hombre menos en cancha tras la exclusión de Delfini.

La igualdad era máxima. Club Balonmano Soria conseguía mantenerse por delante en el electrónico, aunque no encontraba la manera de dejar atrás a un rival peleón que, jugando al 200% hacía la goma una y otra vez. Paraba el partido Castellarnau a falta de 12 minutos para el descanso (10-11), pero no conseguía cambiar la dinámica del partido y a tres minutos y medio para el final de la primera mitad los asturianos conseguían igualar el partido a 16 goles. No quedó ahí la cosa y los avilesinos culminaban su remontada colocando el 18-16 a poco más de un minuto para el descanso, una diferencia que Pablo Rodríguez reducía al 18-17 al final de la primera mitad.

Ya en la segunda parte, las cosas no mejoraron para los sorianos. Horizonte Atlética empezaba a creer en sus posibilidades y mantenía un alto ritmo, forzando a los sorianos a defender al límite para tratar de impedir que los locales abriesen brecha en el luminoso. Conseguían así empatar los sorianos pese a la exclusión de Unai Osa (20-20, minuto 6), y aguantaban el toma y daca hasta el minuto 41, sin embargo, una nueva inferioridad numérica de los visitantes daba alas de nuevo al equipo avilesino, que echaba el resto y sacaba petróleo de las paradas de su guardameta para volver a colocarse con dos goles de renta (27-25).

A partir de ahí el partido fue un querer y no poder del cuadro de Castellarnau. Los sorianos lo intentaron todo, pero las continuas exclusiones sufridas y la intensidad que mantenía el equipo local hicieron imposible su reacción. Ya en la recta final, asumieron todos los riesgos necesarios los castellanos para tratar de dar la vuelta al marcador, pero los asturianos aprovecharon los espacios para rematar el partido y conseguir una cómoda ventaja final (38-34).