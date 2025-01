Alberto Toribio: "Ser regular durante 22 partidos es muy difícil"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El C.V. Grupo Herce Río Duero acumula dos derrotas consecutivas lejos de Los Pajaritos, una trayectoria que el técnico de los celestes, Alberto Toribio, está convencido de superar al igual que se hizo a comienzo de temporada. El preparador, que achacó los resultados en parte al juego de los rivales y al llevar tiempo sin jugar lejos de Soria, reconoció que el choque de este sábado ante Tenerife en el recinto soriano marcará si su equipo mira hacía abajo o hacia arriba en fase regular.

El equipo de Alberto Toribio ha perdido ante C.V. Teruel y C.V. Manacor, resultados que le sitúan en la cuarta posición de la Superliga a tres puntos de la segunda plaza y a dos de la tercera. Tras esas dos derrotas, el preparador celeste admitía que el grupo es "consciente de que no estamos a nivel debemos" si bien su equipo mostró una mejoría en la actitud competitiva entre uno y otro encuentro. "Ser regular en 22 partidos es muy difícil", ha añadido el preparador quien ha explicado que su equipo ya tuvo un base de resultados a comienzo de temporada, bache que superó satisfactoriamente, mostrando su confianza en que va a volver a hacerlo porque "trabaja y lo hace muy bien". Al respecto, Toribio reconoció no estar tranquilo porque está en el proceso de analizar la razón de esos "bajos rendimientos", reiterando que es una situación ya vivida esta temporada a la que "vamos a dar la vuelta".

El preparador de los sorianos ha explicado que no recuerda dos partidos consecutivos a domicilio tan exigentes como los vividos ante Teruel y Manacor por lo que las derrotas no se debieron tanto a deméritos de su equipo como méritos del rival. Además su equipo, por cuestiones de calendario y cambio de escenario de partidos, no jugaba lejos de Soria desde el pasado 20 de noviembre, una situación que no ha sido favorable.

Los sorianos reciben este sábado en Los Pajaritos, a partir de las 19.30 horas, a Cisneros Tenerife en el que será el cuarto enfrentamiento entre ambos de esta temporada tras verse las caras en Superliga y Liga CEV. "Somos conscientes de que es un equipo con mucho potencial, lo está demostrando. Tienen un rendimiento muy alto ante los equipos de arriba", ha apuntado Toribio quien recupera a Joan Domenech para este encuentro.

El entrenador vallisoletano ha reconocido que este partido, la jornada en concreto, es importante ya que va a marcar si su equipo mira hacia arriba o hacia abajo en la tabla. "Me gustaría mirar arriba pero la competición te pone en tu sitio", ha señalado para explicar que la diferencia que tiene sobre segundo y tercer clasificado y la ventaja que tiene sobre un conjunto turolense que recibe a Manacor y está a seis puntos

Sobre el partido en Manacor, Toribio señaló que su equipo saltó muy bien a la pista y fue así hasta el 18-23 en el que los suyos se bloquearon y acabaron cediendo el parcial tras dos malas decisiones en recepción y el buen funcionamiento del bloqueo manacorí. "A partir de ahí el partido cambió, no tuvimos el control del juego y el partido se fue a una intensidad altísima", aseveró Toribio quien apuntaló que su equipo tiró de actitud para rehacerse a lo sucedido en el primer parcial. El choque caía del lado de los locales en la muerte súbita.