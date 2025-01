Derbi entre Numancia B y Calasanz en la Ciudad Deportiva

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Ciudad Deportiva Francisco Rubio acoge esta tarde, a partir de las 16.00 horas, el derbi de la Regional Aficionados de Castilla y León entre C.D. Numancia B y C.D. Calasanz, segundo y tercero respectivamente en la competición liguera con los mismos puntos en su casillero.

Ambos equipos están realizando una magistral temporada y juegan por mantenerse en esas dos plazas de play off a la espera de que el líder, muy fuerte, pueda ceder de aquí a final de temporada. Los rojillos acumulan seis victorias consecutivas, la última ante la Cebrereña, mientras que los colegiales acumula tres, el último el pasado fin de semana en tierras burgalesas. En el encuentro de ida que abrió la competición liguera, el conjunto calasancio se impuso por 3-1 a los rojillos con goles de Edu García, Mikuto y Unai. Yago Mata anotaba para los rojillos. En esta misma categoría, el Langa visita a las 16.00 horas al U.P. Palencia, equipo de la zona baja que aventaja en ocho puntos a los sorianos.

Empates de San José y Sporting Uxama

Por otra parte, el C.D. San José empató a cero ante la Cebrereña en el encuentro disputado ayer en Garray. El equipo de Carlos Carramiñana no pudo dar continuidad al triunfo firmado el pasado fin de semana y se mantiene en la quinta posición de la tabla. El próximo fin de semana repite en Soria en un nuevo derbi, esta vez ante el Calasanz. Por otra parte, el Sporting Uxama empató a un gol en el Municipal Burgense en un encuentro en el que a los pupilos de Álex Médel se le escapó el triunfo en los instantes finales del encuentro. La primera parte estuvo entretenida pero sin goles y hubo que esperar a la reanudación para que Javier Charle adelantara a los locales en el 70. Cuando parecía que los tres puntos se iban a quedar en casa, el Villamuriel empataba el encuentro por medio de Ciruelos.