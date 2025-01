El BM Soria no se apiada del colista

Publicado por Área 11

No hubo sorpresas en La Robla, aunque en los primeros compases del encuentro el equipo local consiguió mantener a raya a un Club Balonmano Soria que, poco a poco, fue imponiendo su ley. Con una gran solidez defensiva y un ataque demoledor, los de Oriol Castellarnau fueron abriendo brecha poco a poco para acabar borrando por completo del mapa a su rival en los últimos 15 minutos de partido.

Ezequiel 4Valles La Robla sabía que su única opción para derrotar al líder pasaba por mostrar un 200% de intensidad desde el pitido inicial y desde el inicio impuso un alto ritmo a su juego. Con una buena defensa y tratando de mantener el balón en su poder, los leoneses conseguían incluso adelantarse en el marcador (1-0), aunque el Club Balonmano Soria conseguía poco a poco sacudirse la presión impuesta por el rival. La paciencia y el buen hacer de los pupilos de Castellarnau, con Samba muy acertado bajo los palos, daba pronto sus frutos y tras unos primeros cinco minutos de incertidumbre, los visitantes se hacían con el control del encuentro, anotando 4 goles en menos de tres minutos para abrir la primera brecha en el luminoso (2-5). Parecía que la exclusión de Vinicius en el minuto 9 podía romper la dinámica positiva de los sorianos, pero el conjunto visitante aguantó bien la inferioridad numérica, que se saldó con un parcial de 1-1.

Lo intentó Ezequiel 4Valles La Robla con un cambio de defensa y las primeras rotaciones, pero lo cierto es que los sorianos estaban lanzados. El equipo de Oriol Castellarnau había encontrado el camino, con un buen trabajo defensivo y un cerrojo en la portería, los visitantes aprovechaban uno tras otro sus contraataques para seguir abriendo brecha ante un rival que cada vez se precipitaba más en sus acciones y veía como los visitantes se iban hasta el 3-8.

Paraba el partido el técnico local a los 12 minutos de juego, pero el equipo leonés seguía completamente perdido en la pista y mientras, los sorianos seguían abriendo brecha. Así, al minuto 16 se llegaba ya con 7 goles de renta del conjunto visitante (4-11). Aún así, paraba el partido Oriol Castellarnau, que no quería que los suyos se relajasen. Mantuvo la intensidad Club Balonmano Soria, que a falta de 7 minutos para el descanso ganaba ya de 12 goles (6-18). Pero los locales no bajaban los brazos y en la recta final conseguían reducir diferencias (11-20).

Club Balonmano Soria sabía que no podía relajarse y tras el descanso salió a por todas, firmando en apenas cinco minutos un parcial de 0-5 que elevaba su ventaja hasta los 14 goles ante la desesperación del técnico local, que en esos cinco minutos paró el juego en dos ocasiones (11-25). No le sirvió de mucho. Los suyos estaban completamente fuera del partido. Ezequiel 4Valles La Robla apenas conseguía mantener el balón en su poder y en las pocas ocasiones en que ponía en apuros a la defensa soriana no encontraba la manera de culminar sus jugadas. Mientras, los sorianos no se relajaban y solo la exclusión de Iván Pérez permitió al equipo local anotar dos goles consecutivos que le daban algo de aire (13-27).

Quedaban 22 minutos para el final del partido, pero pese a ese parcial del cuadro leonés, non parecía factible que los locales consiguiesen arrebatarle el triunfo al equipo visitante. Por si quedaban dudas, una vez recuperados todos sus efectivos en pista, los de Oriol Castellarnau firmaban un parcial de 2-5 que les colocaba ya con 15 goles de ventaja a poco más de 15 minutos para la conclusión.

De ahí al final, no hubo mucha historia, a los sorianos les bastó con no relajarse ante un rival completamente entregado que vio como el choque se saldaba con un humillante 17-42.